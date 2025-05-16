https://sarabic.ae/20250516/الطفل-ميكي-ماوس-حالة-طبية-غريبة-وجراحة-خطيرة-وتضامن-كبير--1100603739.html
الطفل "ميكي ماوس"... حالة طبية غريبة وجراحة خطيرة وتضامن كبير
الطفل "ميكي ماوس"... حالة طبية غريبة وجراحة خطيرة وتضامن كبير
سبوتنيك عربي
عانى طفل صيني في الثالثة من عمره، من التنمر وإطلاق لقب "ميكي ماوس" عليه بسبب عيب خلقي جعل جمجمته ضخمة نتيجة حالة جلدية نادرة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T09:31+0000
2025-05-16T09:31+0000
2025-05-16T09:31+0000
مجتمع
منوعات
الصين
طفل
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وبحسب وسائل إعلام، "ولد الطفل، المعروف باسم تشيباو، في مقاطعة فوجيان، جنوبي الصين، بعدة شامات ضخمة داكنة اللون تغطي جمجمته، وتعرف هذه الحالة طبيا باسم الشامة الخلقية، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نمو مفرط غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، ما قد يؤثر ليس فقط على مظهر الطفل، بل أيضا على صحته العقلية وجودة حياته بشكل عام".ويظهر مقطع فيديو نشرته عائلة تشيباو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل العملية الجراحية، الجلد الجديد الشبيه بالبالون على جانبي رأسه، والذي أدى إلى تسميته بهذا اللقب المحزن.الجدير بالذكر أنه تعود حالة تشيباو بشكل رئيسي إلى نمو غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، وبحسب العلم، يولد حوالي 1% من الأطفال بوحمة خلقية. ومع ذلك، غالبا ما تكون أصغر بكثير، ويطلق عليها الأطباء أحيانا اسم "الوحمات البنية".وتكبر هذه الوحمات مع تقدم الأطفال في السن. عادة ما يكون العلاج جراحيا لإزالة البثور. إذا تعذر إجراء الجراحة بسبب حجم البثور أو موقعها أو سمكها، فقد يساعد العلاج بالليزر على تقليل التصبغ، كما يمكن أيضا استخدام التقشير الجلدي، وهو عبارة عن تجديد سطح الجلد لينمو أكثر نعومة.
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منوعات, الصين, طفل
الطفل "ميكي ماوس"... حالة طبية غريبة وجراحة خطيرة وتضامن كبير
عانى طفل صيني في الثالثة من عمره، من التنمر وإطلاق لقب "ميكي ماوس" عليه بسبب عيب خلقي جعل جمجمته ضخمة نتيجة حالة جلدية نادرة.
وبحسب وسائل إعلام، "ولد الطفل، المعروف باسم تشيباو، في مقاطعة فوجيان، جنوبي الصين، بعدة شامات ضخمة داكنة اللون تغطي جمجمته، وتعرف هذه الحالة طبيا
باسم الشامة الخلقية، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نمو مفرط غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، ما قد يؤثر ليس فقط على مظهر الطفل، بل أيضا على صحته العقلية وجودة حياته بشكل عام".
وتورم رأس الطفل أدى إلى انتفاخه بصورة جعلته يتعرض لتنمر واسع، حيث أطلق عليه البعض لقب "ميكي ماوس".
ويظهر مقطع فيديو نشرته عائلة تشيباو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل العملية الجراحية، الجلد الجديد الشبيه بالبالون على جانبي رأسه، والذي أدى إلى تسميته بهذا اللقب المحزن
.
وقالت وسائل إعلام إنه "بعد خمسة أشهر من بدء العلاج، أعلن الجراحون نجاح علاج تشيباو تماما بعد إزالة الشامات"، فيما قالت والدته، السيدة تشين، متحدثة عن سخرية الأطفال الآخرين من ابنها: "مسحنا دموعنا وواصلنا حياتنا".
الجدير بالذكر أنه تعود حالة تشيباو بشكل رئيسي إلى نمو غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، وبحسب العلم، يولد حوالي 1% من الأطفال بوحمة خلقية. ومع ذلك، غالبا ما تكون أصغر بكثير، ويطلق عليها الأطباء أحيانا اسم "الوحمات البنية".
وتكبر هذه الوحمات مع تقدم الأطفال في السن. عادة ما يكون العلاج جراحيا
لإزالة البثور. إذا تعذر إجراء الجراحة بسبب حجم البثور أو موقعها أو سمكها، فقد يساعد العلاج بالليزر على تقليل التصبغ، كما يمكن أيضا استخدام التقشير الجلدي، وهو عبارة عن تجديد سطح الجلد لينمو أكثر نعومة.