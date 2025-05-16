https://sarabic.ae/20250516/خبير-تركي-روسيا-تجري-دبلوماسية-بارعة-في-المفاوضات--1100641227.html
خبير تركي: روسيا تجري دبلوماسية بارعة في المفاوضات
خبير تركي: روسيا تجري دبلوماسية بارعة في المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير التركي في العلاقات الدولية، بلال سامبور، تعليقًا على محادثات إسطنبول، أن "الأطراف تعقد حاليًا اجتماعات تهدف إلى وضع أسس عملية التفاوض". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T18:25+0000
2025-05-16T18:25+0000
2025-05-16T18:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأضاف سامبور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد روسيا لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا أثار اهتمامًا عالميًا كبيرًا، وقد انصب اهتمام الصحافة العالمية على إسطنبول خلال اليومين الماضيين".تعتبر روسيا مفاوضات اليوم استمرارًا للعملية التي جرت في إسطنبول في ربيع عام 2022. وكان ميدينسكي آنذاك رئيسًا للوفد الروسي، الذي ضم دبلوماسيين محترفين، وفقا للخبير.وقال الخبير: "يشير تصريح ميدينسكي عقب المحادثات إلى رغبة روسيا في عملية تفاوض دبلوماسية تدريجية".وأشار الخبير إلى أن "روسيا تتخذ مجددًا الموقف الأوضح والأكثر تحديدًا. إذا... إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن رؤيتها للوضع، فستستمر المفاوضات، وإلا فسيكون استمرارها مستحيلاً".واختتم الخبير: "روسيا تُجري دبلوماسية بارعة. أما أوكرانيا والولايات المتحدة، فترغبان في التوصل إلى اتفاق سريع. وهما تعارضان إجراء عملية تفاوض مطولة على مراحل. وهذا فرق جوهري بين النهجين الروسي والأوكراني-الأمريكي".وانعقدت المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250516/خبير-أرجنتيني-محادثات-إسطنبول-خطوة-ذكية-من-بوتين--1100640479.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبير تركي: روسيا تجري دبلوماسية بارعة في المفاوضات
حصري
ذكر الخبير التركي في العلاقات الدولية، بلال سامبور، تعليقًا على محادثات إسطنبول، أن "الأطراف تعقد حاليًا اجتماعات تهدف إلى وضع أسس عملية التفاوض".
وأضاف سامبور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد روسيا لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا أثار اهتمامًا عالميًا كبيرًا، وقد انصب اهتمام الصحافة العالمية على إسطنبول خلال اليومين الماضيين".
تعتبر روسيا مفاوضات اليوم استمرارًا للعملية التي جرت في إسطنبول في ربيع عام 2022. وكان ميدينسكي آنذاك رئيسًا للوفد الروسي، الذي ضم دبلوماسيين محترفين، وفقا للخبير.
وقال الخبير: "يشير تصريح ميدينسكي عقب المحادثات إلى رغبة روسيا في عملية تفاوض دبلوماسية تدريجية".
ووفقا للخبير، فإن "ميدينسكي أكد أن عقد مفاوضات اليوم بحد ذاته أمر بالغ الأهمية، وكذلك الاتفاق على تبادل الأسرى كدليل على الرغبة في تعزيز الثقة بين الطرفين".
وأشار الخبير إلى أن "روسيا تتخذ مجددًا الموقف الأوضح والأكثر تحديدًا. إذا... إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن رؤيتها للوضع، فستستمر المفاوضات، وإلا فسيكون استمرارها مستحيلاً".
واختتم الخبير: "روسيا تُجري دبلوماسية بارعة. أما أوكرانيا والولايات المتحدة، فترغبان في التوصل إلى اتفاق سريع. وهما تعارضان إجراء عملية تفاوض مطولة على مراحل. وهذا فرق جوهري بين النهجين الروسي والأوكراني-الأمريكي".
وانعقدت المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة
بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.