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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250516/خبير-في-الشأن-الأوراسي-المفاوضات-في-إسطنبول-أولية-ولا-اختراق-متوقع-1100641622.html
خبير في الشأن الأوراسي: المفاوضات في إسطنبول أولية ولا اختراق متوقع
خبير في الشأن الأوراسي: المفاوضات في إسطنبول أولية ولا اختراق متوقع
سبوتنيك عربي
رأى المختص في الشأن الأوراسي والعلاقات الدولية، أيوب نصر، اليوم الجمعة، أن غياب التمثيل الرئاسي عن مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا "أمر بديهي"، واصفا إياها... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T18:32+0000
2025-05-16T18:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، استبعد نصر أي اختراق قريب، كما استبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مشيرا إلى أن "موسكو تعتبر الحل الحقيقي في مفاوضات مباشرة مع أمريكا، باعتبارها المحرك الرئيسي للمنظومة الغربية". ولفت المختص في الشأن الأوراسي إلى أن "الإدارة الأمريكية ترى الصين العدو الأول وليس روسيا"، وأن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعوّل على علاقته الشخصية ببوتين لإبعاد موسكو عن بكين، عبر صفقات تجارية". واعتبر أن "انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" والاعتراف الدولي بالأراضي المنضمة لروسيا هما من أبرز أسباب الخلاف". واعتبر أن الحسم سيكون عبر "الحرب الاقتصادية والتوسعية"، مرجحا أن "تحقيق اختراق يرتبط بقدرة كل طرف على استيعاب أكبر عدد من الدول العربية، وخاصة المؤثرة منها". وذكر بأن "كييف اشترطت، خلال لقاء السعودية الأخير، وعودا أمريكية بمنظومة دفاع جوي مقابل القبول بالهدنة، التي تحتاجها أكثر من سواها".وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.وعقدت في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات، بناء على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-الوفد-الروسي-ذكر-المفاوضين-الأوكرانيين-في-إسطنبول-بشروط-الاتفاقيات-المتبادلة-في-عام-2022-1100635445.html
https://sarabic.ae/20250516/فيدان-الوفدان-الروسي-والأوكراني-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-بشأن-عقد-اجتماع-جديد-1100631519.html
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حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

خبير في الشأن الأوراسي: المفاوضات في إسطنبول أولية ولا اختراق متوقع

18:32 GMT 16.05.2025
© Sputnikصورة لبدء المفاوضات الأمريكية التركية الأوكرانية في إسطنبول
صورة لبدء المفاوضات الأمريكية التركية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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رأى المختص في الشأن الأوراسي والعلاقات الدولية، أيوب نصر، اليوم الجمعة، أن غياب التمثيل الرئاسي عن مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا "أمر بديهي"، واصفا إياها بأنها "مجرد مباحثات أولية" جاءت كرد على الطلب الأوروبي بهدنة الـ30 يوما، لا نتيجة لمباحثات جدية.
وفي تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، استبعد نصر أي اختراق قريب، كما استبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مشيرا إلى أن "موسكو تعتبر الحل الحقيقي في مفاوضات مباشرة مع أمريكا، باعتبارها المحرك الرئيسي للمنظومة الغربية".
ولفت المختص في الشأن الأوراسي إلى أن "الإدارة الأمريكية ترى الصين العدو الأول وليس روسيا"، وأن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعوّل على علاقته الشخصية ببوتين لإبعاد موسكو عن بكين، عبر صفقات تجارية".
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين ببنود الاتفاقيات التي نوقشت عام 2022
15:38 GMT
واعتبر أن "انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" والاعتراف الدولي بالأراضي المنضمة لروسيا هما من أبرز أسباب الخلاف".
وأكد نصر أن السلام حاليا "أمر مستبعد"، وقد لا يتحقق إلا على المدى الطويل، في حال قُدّمت تنازلات كبرى، مثل قبول أمريكا بشروط روسيا أو تخلي روسيا عن الصين.
واعتبر أن الحسم سيكون عبر "الحرب الاقتصادية والتوسعية"، مرجحا أن "تحقيق اختراق يرتبط بقدرة كل طرف على استيعاب أكبر عدد من الدول العربية، وخاصة المؤثرة منها".
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
14:41 GMT
وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، أشار المختص في العلاقات الدولية إلى أن "أوكرانيا تعتبره مطلبا أساسيا، لكن روسيا لا تثق بالغرب الداعم لزيلينسكي".
وذكر بأن "كييف اشترطت، خلال لقاء السعودية الأخير، وعودا أمريكية بمنظومة دفاع جوي مقابل القبول بالهدنة، التي تحتاجها أكثر من سواها".
وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.
وعقدت في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات، بناء على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
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