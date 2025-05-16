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مصدر لـ"سبوتنيك": الوفد الروسي يأخذ استراحة خلال محادثاته مع أوكرانيا في إسطنبول
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https://sarabic.ae/20250516/شبح-يقتحم-البرلمان-الإيطالي-أثناء-انعقاده-والحرس-يتدخل-فيديو-1100620868.html
"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو
"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لشخص يرتدي زي "شبح" ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T12:19+0000
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في لقطة غير مألوفة، فاجأ نائب في البرلمان الإيطالي الجميع بارتداء زي "الشبح" خلال جلسة رسمية، وذلك احتجاجًا على تجاهل أسئلته من قِبل رئاسة البرلمان، وبحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.الخطوة الغريبة سلطت الضوء على ما وصفه النائب بـ"التعتيم المتعمد" على صوته، وأثارت موجة من التعليقات بين السخرية والتأييد.مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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نادي الفيديو, إيطاليا
نادي الفيديو, إيطاليا

"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو

12:19 GMT 16.05.2025
© Xشخص يرتدي زي "شبح" ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
شخص يرتدي زي شبح ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لشخص يرتدي زي "شبح" ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
في لقطة غير مألوفة، فاجأ نائب في البرلمان الإيطالي الجميع بارتداء زي "الشبح" خلال جلسة رسمية، وذلك احتجاجًا على تجاهل أسئلته من قِبل رئاسة البرلمان، وبحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الخطوة الغريبة سلطت الضوء على ما وصفه النائب بـ"التعتيم المتعمد" على صوته، وأثارت موجة من التعليقات بين السخرية والتأييد.
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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- سبوتنيك عربيالوفد الروسي يأخذ استراحة خلال المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول05:54 GMT
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