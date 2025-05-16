https://sarabic.ae/20250516/شبح-يقتحم-البرلمان-الإيطالي-أثناء-انعقاده-والحرس-يتدخل-فيديو-1100620868.html
"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو
"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لشخص يرتدي زي "شبح" ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T12:19+0000
2025-05-16T12:19+0000
2025-05-16T12:19+0000
مجتمع
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إيطاليا
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في لقطة غير مألوفة، فاجأ نائب في البرلمان الإيطالي الجميع بارتداء زي "الشبح" خلال جلسة رسمية، وذلك احتجاجًا على تجاهل أسئلته من قِبل رئاسة البرلمان، وبحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.الخطوة الغريبة سلطت الضوء على ما وصفه النائب بـ"التعتيم المتعمد" على صوته، وأثارت موجة من التعليقات بين السخرية والتأييد.مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيطاليا
"شبح" يقتحم البرلمان الإيطالي أثناء انعقاده والحرس يتدخل... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لشخص يرتدي زي "شبح" ويقتحم البرلمان الإيطالي بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
في لقطة غير مألوفة، فاجأ نائب في البرلمان الإيطالي الجميع بارتداء زي "الشبح" خلال جلسة رسمية، وذلك احتجاجًا على تجاهل أسئلته من قِبل رئاسة البرلمان، وبحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الخطوة الغريبة سلطت الضوء على ما وصفه النائب بـ"التعتيم المتعمد" على صوته، وأثارت موجة من التعليقات بين السخرية والتأييد.