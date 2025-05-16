https://sarabic.ae/20250516/مباحثات-مصرية-روسية-حول-غزة-والعلاقات-الثنائية-ومشروعات-استراتيجية-مشتركة-1100639655.html
مباحثات مصرية روسية حول غزة والعلاقات الثنائية ومشروعات استراتيجية مشتركة
مباحثات مصرية روسية حول غزة والعلاقات الثنائية ومشروعات استراتيجية مشتركة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T17:42+0000
2025-05-16T17:42+0000
2025-05-16T17:42+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100639887_0:116:1024:692_1920x0_80_0_0_9b511a5c2f9af9ac847d68ba20809473.jpg
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.وبحسب البيان، فإن المباحثات بين عبد العاطي وبوغدانوف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما تناولت المباحثات الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التأكيد على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والتعاون في مختلف المجالات وخاصة في مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى قطاع السياحة.وأكد الجانبان أن مواقف مصر وروسيا متوافقة بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، وشددا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا.كما تناولت المباحاثات تبادل وجهات النظر إزاء أخر المستجدات في سوريا والسودان.
https://sarabic.ae/20250513/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-حماية-العاملين-الإنسانيين-ورفع-الحصار-عن-غزة-1100506470.html
https://sarabic.ae/20250204/السفير-الروسي-في-مصر-محطة-الضبعة-النووية-ستدخل-الخدمة-بحلول-نهاية-فبراير-2030-1097452885.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100639887_101:0:1024:692_1920x0_80_0_0_078986070a140362baa338590f63e212.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة
مباحثات مصرية روسية حول غزة والعلاقات الثنائية ومشروعات استراتيجية مشتركة
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، تناولت الأوضاع في قطاع غزة.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.
وبحسب البيان، فإن المباحثات بين عبد العاطي وبوغدانوف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
، وضرورة النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما تناولت المباحثات الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التأكيد على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والتعاون في مختلف المجالات وخاصة في مشروع محطة الضبعة النووية
والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى قطاع السياحة.
وأكد الجانبان أن مواقف مصر وروسيا
متوافقة بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، وشددا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا.
كما تناولت المباحاثات تبادل وجهات النظر إزاء أخر المستجدات في سوريا والسودان.