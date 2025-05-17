https://sarabic.ae/20250517/القيادة-العامة-الليبية-مقتل-جندي-وتحرير-آخرين-احتجزوا-خلال-هجوم-للمعارضة-التشادية-1100675527.html

"القيادة العامة" الليبية: مقتل جندي وتحرير آخرين احتجزوا خلال هجوم للمعارضة التشادية

"القيادة العامة" الليبية: مقتل جندي وتحرير آخرين احتجزوا خلال هجوم للمعارضة التشادية

سبوتنيك عربي

أعلنت شعبة الإعلام التابعة لقوات "القيادة العامة" في ليبيا، اليوم السبت، تحرير جنود احتجزوا خلال هجوم نفذته عناصر المعارضة التشادية على إحدى النقاط الأمنية على... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T15:15+0000

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ونقلت بوابة الوسط، اليوم السبت، عن "القيادة العامة" الليبية في بيان لها أن الجنود المحررين بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.فيما أكد البيان، مقتل حمد عقيلة العريبي، وهو أحد منتسبي الكتيبة "676 - مشاة" برئاسة أركان القوات البرية الليبية، خلال تصديه لهجوم للمعارضة التشادية.وأشارت القيادة العامة الليبية في بيانها إلى "تكبيد المعارضة التشادية خسائر فادحة في الأرواح، والقبض على قائد المجموعة وعدد من عناصرها الرئيسيين".ويأتي هذا في وقت تواصل فيه وحدات الاستطلاع مطاردة بقايا عناصر مجموعة المعارضة التشادية ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق المحيطة.ويشار إلى أنه أُقيمت، مساء أمس الجمعة، في مدينة أجدابيا، جنازة عسكرية لتشييع جثمان الجندي حمد عقيلة العريبي، حيث شهدت مراسم التشييع حضورا من أهالي المدينة ورفاق الجندي، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية ومدنية.ويذكر أنه اندلعت اشتباكات دامية في مدينة القطرون جنوب ليبيا بين قوات "القيادة العامة" وجماعة مسلحة تشادية، بقيادة صالح عبدالكريم حبري، نجل شقيق الرئيس السابق حسين حبري، وفق ما كشفت جريدة "الوحدة" التشادية، وذلك في الثالث عشر من فبراير/شباط الماضي.ونقلت الجريدة عن مصادر موثوقة قولها إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 22 آخرين، وكانت الخسائر المادية كبيرة أيضًا، حيث جرى تدمير 22 آلية نقل، بعضها كان مزودًا بأسلحة ثقيلة، بينما أوردت أسماء الضحايا التشاديين وأشخاص عدة في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20221116/الجيش-الليبي-يقتل-ويأسر-متطرفين-ويضبط-ذخائر-في-مداهمة-قرب-الحدود-مع-تشاد-1070255126.html

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