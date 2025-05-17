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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا عودة للفوضى.. والأمن بيد الدولة فقط
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا عودة للفوضى.. والأمن بيد الدولة فقط
سبوتنيك عربي
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف الوطني، وموقفا موحدا من جميع القوى الفاعلة لدعم... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T18:21+0000
2025-05-17T18:21+0000
عبد الحميد الدبيبة
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جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة وفدا من الهيئة الطرابلسية، لمتابعة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس عقب العملية الأمنية في منطقة أبوسليم، والتي نجحت في إنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة الأمنية النظامية، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.وأوضح الدبيبة أن "هذه العملية تأتي في إطار رؤية الدولة لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الشرطة والجيش، وترسيخ الأمن والاستقرار من خلال مؤسسات الدولة فقط"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.واستعرض رئيس حكومة الوطنية الليبية تفاصيل اليوم التالي للعملية، مشيرا إلى أن "العاصمة شهدت أحداثًا صعبة، حاول خلالها البعض استغلال الفراغ الأمني لإعادة إشعال التوتر".وأكد أن "الحكومة تحركت سريعا عبر وزارة الدفاع، التي تمكنت من وقف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس لمنع تجدد العنف".وكان كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، قد أعلنوا في وقت سابق، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك" (تابع لـ"ميتا" محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة)، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، معلنين انحيازهم إلى مطالب الشارع الليبي في ضوء الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وموجهين انتقادات حادة إلى أداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.من جهتها، نفت حكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من وكلاء الوزارات، مؤكدة أن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في ظل ظرف حساس تمر به البلاد".وفي وقت سابق من الخميس الماضي، قال مصدر ليبي مسؤول رفيع المستوى في طرابلس لـ"سبوتنيك" إن "مظاهرات خرجت مساء يوم الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، نظمها مواطنون طالبوا برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".وأضاف المصدر أن "المتظاهرين واجهوا الرصاص الحي من قبل قوات مسلحة تابعة للحكومة أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، وفي ميدان الشهداء، في محاولة لفض الاحتجاجات".وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي في طرابلس، حيث أفيد بأنه قتل داخل مقر اللواء 444 بمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة.واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، يوم الأربعاء الماضي، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20250517/مجلس-النواب-الليبي-شرعية-الدبيبة-سقطت-منذ-سنوات-ونعمل-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1100651110.html
https://sarabic.ae/20250516/المجلس-الأعلى-للدولة-يعلن-سحب-الشرعية-من-حكومة-الدبيبة-ويدعو-لتكليف-حكومة-مؤقتة-خلال-48-ساعة-1100644831.html
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عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا عودة للفوضى.. والأمن بيد الدولة فقط

18:21 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
© AP Photo / Yousef Murad
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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف الوطني، وموقفا موحدا من جميع القوى الفاعلة لدعم مسار الدولة ورفض عودة الفوضى أو هيمنة المجموعات المسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة وفدا من الهيئة الطرابلسية، لمتابعة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس عقب العملية الأمنية في منطقة أبوسليم، والتي نجحت في إنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة الأمنية النظامية، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأوضح الدبيبة أن "هذه العملية تأتي في إطار رؤية الدولة لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الشرطة والجيش، وترسيخ الأمن والاستقرار من خلال مؤسسات الدولة فقط"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
واستعرض رئيس حكومة الوطنية الليبية تفاصيل اليوم التالي للعملية، مشيرا إلى أن "العاصمة شهدت أحداثًا صعبة، حاول خلالها البعض استغلال الفراغ الأمني لإعادة إشعال التوتر".
وأكد أن "الحكومة تحركت سريعا عبر وزارة الدفاع، التي تمكنت من وقف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس لمنع تجدد العنف".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
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05:42 GMT
وكان كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، قد أعلنوا في وقت سابق، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك" (تابع لـ"ميتا" محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة)، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، معلنين انحيازهم إلى مطالب الشارع الليبي في ضوء الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وموجهين انتقادات حادة إلى أداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.
من جهتها، نفت حكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من وكلاء الوزارات، مؤكدة أن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في ظل ظرف حساس تمر به البلاد".
وفي وقت سابق من الخميس الماضي، قال مصدر ليبي مسؤول رفيع المستوى في طرابلس لـ"سبوتنيك" إن "مظاهرات خرجت مساء يوم الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، نظمها مواطنون طالبوا برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
وأضاف المصدر أن "المتظاهرين واجهوا الرصاص الحي من قبل قوات مسلحة تابعة للحكومة أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، وفي ميدان الشهداء، في محاولة لفض الاحتجاجات".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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أمس, 19:41 GMT
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي في طرابلس، حيث أفيد بأنه قتل داخل مقر اللواء 444 بمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة.
واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، يوم الأربعاء الماضي، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
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