https://sarabic.ae/20250518/إسرائيل-توقف-حركة-القطارات-واستمرار-حرائق-الغابات-1100709463.html

إسرائيل... توقف حركة القطارات واستمرار حرائق الغابات

إسرائيل... توقف حركة القطارات واستمرار حرائق الغابات

سبوتنيك عربي

توقفت حركة القطارات في إسرائيل اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار بشخص في محطة "هرتسليا"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية لم تذكر مصير الشخص المصاب. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T16:00+0000

2025-05-18T16:00+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "سكك حديد إسرائيل" أن شخصا دهسه قطار في محطة هرتسليا بعد دخوله المحطة مخالفاً تعليمات السلامة، كما أمرت الشرطة بإغلاق جزئي لخطوط السكك الحديدية في المنطقة، مما قد يتسبب في تأخيرات وتغييرات بحركة القطارات.في سياق آخر، اندلعت حرائق متعددة في غابات تمتد من شمال إسرائيل إلى جنوبها. وسُجل حريق كبير بالقرب من رامات هشوفيت، حيث تعمل 12 فرقة إطفاء بدعم من ثلاث طائرات إطفاء وطائرة هليكوبتر متعاقدة، إلى جانب متطوعين وفرق من الصندوق القومي الإسرائيلي وسلطة الطبيعة والمتنزهات.وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الحريق ينتشر بسرعة ويهدد المباني الزراعية والمجتمعات المجاورة، دون إصدار أوامر إخلاء حتى الآن.كما سُجلت حرائق أخرى في شفاعمرو، حيث تعمل عشر فرق إطفاء بمساندة طائرات، وبالقرب من كيبوتس إيرز جنوبًا، حيث تسعى فرق الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى المستوطنة. ولم تُسجل إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة.تواصل إدارة الإطفاء والإنقاذ متابعة الوضع، داعية الجمهور إلى تجنب إشعال النيران في ظل الطقس الحار، والإبلاغ عن أي دخان أو اشتباه بحريق عبر الاتصال بالرقم 102.يذكر أنه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، اندلعت حرائق كبيرة في منطقة جبال القدس، ما اضطر الجيش الإسرائيلي لاستدعاء مروحيات للسيطرة عليها.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حرائق ضخمة غرب القدس، وأمرت السلطات بإخلاء بعض المستوطنات في القدس جراء اندلاع الحرائق.وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، وهي أعلى درجات التأهب، وأمرت بالتعبئة العامة لكافة فرق الإطفاء على مستوى كافة المناطق، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن النيران اندلعت بين منطقتي مسيلات تسيون ونيفيه شالوم في جبال يهودا، وامتدت باتجاه مدينة القدس، وأكدت الهيئة أن الرياح العاتية تسهم بشكل كبير في انتشار ألسنة اللهب، ما يزيد من تعقيد عمليات الإخماد.

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