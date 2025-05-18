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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250518/الدفاع-الروسية-تكشف-أهمية-تحرير-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100698544.html
الدفاع الروسية تكشف أهمية تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
الدفاع الروسية تكشف أهمية تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن تحرير الجيش الروسي لبلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، أضعف دفاع القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T11:17+0000
2025-05-18T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شكّل تحرير بلدة بوغاتير ضربة قاصمة لدفاعات العدو في اتجاه جنوب دونيتسك. حوّل المسلحون البلدة إلى منطقة حصينة منيعة ومركز لوجستي على بُعد كيلومترات عدة من الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه بفضل العمل المنسق لفرق الاقتحام والمدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم التمكن من تدمير المواقع المحصنة للجيش الأوكراني.وأوضحت الدفاع الروسية، أن الدعم الجوي والضربات الدقيقة للأهداف المحددة مكّنت من إضعاف دفاع العدو.وذكرت الوزارة أن المقاتلين سيطروا على البلدة خلال أيام ويواصلون التقدم.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100691865.html
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روسيا

الدفاع الروسية تكشف أهمية تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

11:17 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن تحرير الجيش الروسي لبلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، أضعف دفاع القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شكّل تحرير بلدة بوغاتير ضربة قاصمة لدفاعات العدو في اتجاه جنوب دونيتسك. حوّل المسلحون البلدة إلى منطقة حصينة منيعة ومركز لوجستي على بُعد كيلومترات عدة من الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأوضحت الوزارة أن مقاتلين من جيش الحرس المشترك الـ29 التابع لمجموعة "الشرق" الروسية، شاركوا في المعارك، ورفعوا الأعلام الروسية في البلدة. وفي الوقت نفسه، كانت القوات المسلحة الأوكرانية تأمل في وقف التقدم باستخدام خطوط دفاعية وحصون ذات بنية تحتية متطورة وأكثر من 1400 مبنى وهيكل.

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه بفضل العمل المنسق لفرق الاقتحام والمدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم التمكن من تدمير المواقع المحصنة للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع الروسية، أن الدعم الجوي والضربات الدقيقة للأهداف المحددة مكّنت من إضعاف دفاع العدو.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT

وقالت الدفاع الروسية: "بعد قمع مراكز المقاومة الرئيسية، قام العسكريون بتطهير البلدة وفرضوا سيطرتهم الكاملة عليها، واستهدفو عددًا كبيرًا من أفراد ومعدات العدو".

وذكرت الوزارة أن المقاتلين سيطروا على البلدة خلال أيام ويواصلون التقدم.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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