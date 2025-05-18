الدفاع الروسية تكشف أهمية تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
11:17 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن تحرير الجيش الروسي لبلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، أضعف دفاع القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شكّل تحرير بلدة بوغاتير ضربة قاصمة لدفاعات العدو في اتجاه جنوب دونيتسك. حوّل المسلحون البلدة إلى منطقة حصينة منيعة ومركز لوجستي على بُعد كيلومترات عدة من الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأوضحت الوزارة أن مقاتلين من جيش الحرس المشترك الـ29 التابع لمجموعة "الشرق" الروسية، شاركوا في المعارك، ورفعوا الأعلام الروسية في البلدة. وفي الوقت نفسه، كانت القوات المسلحة الأوكرانية تأمل في وقف التقدم باستخدام خطوط دفاعية وحصون ذات بنية تحتية متطورة وأكثر من 1400 مبنى وهيكل.
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه بفضل العمل المنسق لفرق الاقتحام والمدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم التمكن من تدمير المواقع المحصنة للجيش الأوكراني.
📹لقطات تظهر جانبا من عملية تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 18, 2025
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر جانبًا من العمليات القتالية خلال تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية دمرت خلال المعارك كمية كبيرة من معدات… pic.twitter.com/eQP50LqXDp
وأوضحت الدفاع الروسية، أن الدعم الجوي والضربات الدقيقة للأهداف المحددة مكّنت من إضعاف دفاع العدو.
وقالت الدفاع الروسية: "بعد قمع مراكز المقاومة الرئيسية، قام العسكريون بتطهير البلدة وفرضوا سيطرتهم الكاملة عليها، واستهدفو عددًا كبيرًا من أفراد ومعدات العدو".
وذكرت الوزارة أن المقاتلين سيطروا على البلدة خلال أيام ويواصلون التقدم.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.