https://sarabic.ae/20250518/السفارة-الأمريكية-في-طرابلس-تنفي-وجود-أي-خطط-لنقل-فلسطينيين-إلى-ليبيا-1100683401.html

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا

سبوتنيك عربي

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا الأنباء التي تحدثت عن إعداد الإدارة الأمريكية لخطة تهدف إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T02:24+0000

2025-05-18T02:24+0000

2025-05-18T02:24+0000

أخبار ليبيا اليوم

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونشرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عارٍ عن الصحة".وكانت شبكة "NBC News" الأمريكية قد ذكرت يوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا بشكل دائم، مستندةً إلى معلومات من خمسة مصادر مطلعة، من بينهم مسؤول أمريكي سابق وشخصان على دراية مباشرة بالأمر.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما خلف حتى 7 مايو/ أيار الجاري نحو 53 ألفا قتيل ونحو 119 ألف مصاب من الفلسطينيين في القطاع.يذكر أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل في ظل دعوات من حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وهي الدعوات التي ترفضها الدول العربية والمنظمات الدولية، وتؤكد أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

https://sarabic.ae/20250517/حماس-تعلق-على-خطة-نقل-الفلسطينيين-إلى-ليبيا-1100671644.html

قطاع غزة

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أخبار ليبيا اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية