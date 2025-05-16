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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
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تقرير: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
تقرير: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مع القيادة الليبية خطة كانت قيد الدراسة لنقل فلسطينيين إلى ليبيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T20:52+0000
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وتهدف الخطة الأمريكية إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا بشكل دائم، ضمن تفاهمات تسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمّدة في الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن إسرائيل كانت على دراية بالنقاشات، رغم أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ الخطة.ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القوي التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام حول هذا الأمر، كما رفضت إسرائيل التعليق أيضا.كما نقلت وسائل الإعلام عن القيادي بحركة حماس نعيم قاسم، قوله إن الحركة ليس لديها أي علم بنقاشات حول هذا الأمر.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما خلف حتى 7 مايو/ أيار الحالي نحو 53 ألفا قتيل ونحو 119 ألف مصاب من الفلسطينيين في القطاع.يذكر أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل في ظل دعوات من حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وهي الدعوات التي ترفضها الدول العربية والمنظمات الدولية، وتؤكد أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
https://sarabic.ae/20250421/مصر-والسعودية-تتوافقان-على-رفض-تهجير-الفلسطينيين-وتبحثان-الخطة-العربية-الإسلامية-لإعادة-إعمار-غزة-1099763787.html
https://sarabic.ae/20250411/مسؤول-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-إسرائيل-ماضية-في-عدوانها-على-الضفة-بهدف-تهجير-الفلسطينيين-1099460487.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

20:52 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 16.05.2025)
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالحرب الإسرائيلية على غزة
الحرب الإسرائيلية على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مع القيادة الليبية خطة كانت قيد الدراسة لنقل فلسطينيين إلى ليبيا.
وتهدف الخطة الأمريكية إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا بشكل دائم، ضمن تفاهمات تسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمّدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية في الرياض ويلتقي وزير الخارجية السعودي فرحان بن عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
مصر والسعودية تتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين وتبحثان الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة
21 أبريل, 15:15 GMT
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن إسرائيل كانت على دراية بالنقاشات، رغم أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ الخطة.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القوي التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام حول هذا الأمر، كما رفضت إسرائيل التعليق أيضا.
كما نقلت وسائل الإعلام عن القيادي بحركة حماس نعيم قاسم، قوله إن الحركة ليس لديها أي علم بنقاشات حول هذا الأمر.
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": إسرائيل ماضية في عدوانها على الضفة بهدف تهجير الفلسطينيين
11 أبريل, 17:40 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما خلف حتى 7 مايو/ أيار الحالي نحو 53 ألفا قتيل ونحو 119 ألف مصاب من الفلسطينيين في القطاع.
يذكر أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل في ظل دعوات من حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وهي الدعوات التي ترفضها الدول العربية والمنظمات الدولية، وتؤكد أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
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