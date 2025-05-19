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إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح خفض سقف أسعار النفط المنقول بحرا من روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح خفض سقف أسعار النفط المنقول بحرا من روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاتحاد الأوروبي سيدعو دول "مجموعة السبع" إلى خفض سقف سعر النفط الروسي المسلم بحرا. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T19:46+0000
2025-05-19T19:46+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "سيقترح الاتحاد الأوروبي على وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً".ودخلت العقوبات النفطية الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022: حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعره عند 60 دولاراً للبرميل، ويُحظر نقل وتأمين النفط باهظ الثمن. ودخلت تدابير مماثلة على المنتجات البترولية حيز التنفيذ في بداية فبراير/شباط 2023.وردا على ذلك، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توريد النفط ومنتجات النفط إلى الخارج إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على آلية لتحديد السعر الأقصى.الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن"إعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
https://sarabic.ae/20250518/دولة-أوروبية-تستعد-لتعزيز-أمنها-الطاقي-عبر-عقد-غاز-طويل-الأجل-مع-روسيا-1100700873.html
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إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح خفض سقف أسعار النفط المنقول بحرا من روسيا

19:46 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط رروسية
ناقلة نفط رروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاتحاد الأوروبي سيدعو دول "مجموعة السبع" إلى خفض سقف سعر النفط الروسي المسلم بحرا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "سيقترح الاتحاد الأوروبي على وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً".

وتابع: "من المرجح أن يقترح الاتحاد الأوروبي 50 دولاراً للبرميل كحد أقصى جديد".

ودخلت العقوبات النفطية الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022: حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعره عند 60 دولاراً للبرميل، ويُحظر نقل وتأمين النفط باهظ الثمن. ودخلت تدابير مماثلة على المنتجات البترولية حيز التنفيذ في بداية فبراير/شباط 2023.
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أمس, 12:41 GMT
وردا على ذلك، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توريد النفط ومنتجات النفط إلى الخارج إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على آلية لتحديد السعر الأقصى.
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