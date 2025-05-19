https://sarabic.ae/20250519/إيران-تعلن-رفضها-لما-ورد-في-بيان-القمة-العربية-ببغداد-حول-الجزر-الثلاث-1100720398.html
إيران تعلن رفضها لما ورد في بيان القمة العربية ببغداد حول الجزر الثلاث
إيران تعلن رفضها لما ورد في بيان القمة العربية ببغداد حول الجزر الثلاث
سبوتنيك عربي
رفضت إيران بشدة ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في بغداد بشأن الجزر الثلاث، "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى"، مؤكدة أن "هذه الجزر تعد جزءا... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T06:13+0000
2025-05-19T06:13+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، النسخة الفارسية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تأكيده أن "الجزر الثلاث تمثل جزءا لا ينفصل عن السيادة الإيرانية".وأضاف بقائي أن "أي ادعاءات مخالفة لذلك تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى مبدأ حسن الجوار".ووصف بقائي "تضمين هذه المزاعم" في البيان الختامي للقمة العربية بأنه "أمر غير مقبول"، داعيًا جامعة الدول العربية إلى "تبني مواقف تستند إلى الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة، بدلًا من تكرار مزاعم لا أساس لها".كما حثّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على العمل نحو تعزيز التفاهم والتقارب بين دول المنطقة بدلًا من "تأجيج الخلافات".وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني: "تؤكد إيران مجددًا سيادتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية في الخليج".وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث في الخليج بالقرب من مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي، اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفًا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات، في الجزر.وبحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، فإنه "منذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، التابعة للإمارات، بندًا ثابتًا على جدول أعماله"، مشيرًا إلى أن المجلس "ساند موقف أبوظبي، وطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والدخول في مفاوضات مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".
https://sarabic.ae/20231011/إيران-ترد-على-البيان-الخليجي-الأوروبي-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-من-أراضينا-1081905302.html
https://sarabic.ae/20241022/كانت-ملكا-لنا-منذ-القدم-الحرس-الثوري-الجزر-الثلاث-هي-لإيران-1094048795.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران تعلن رفضها لما ورد في بيان القمة العربية ببغداد حول الجزر الثلاث
رفضت إيران بشدة ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في بغداد بشأن الجزر الثلاث، "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى"، مؤكدة أن "هذه الجزر تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران".
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، النسخة الفارسية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تأكيده أن "الجزر الثلاث تمثل جزءا لا ينفصل عن السيادة الإيرانية".
وأضاف بقائي أن "أي ادعاءات مخالفة لذلك تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى مبدأ حسن الجوار".
11 أكتوبر 2023, 12:03 GMT
ووصف بقائي "تضمين هذه المزاعم" في البيان الختامي للقمة العربية بأنه "أمر غير مقبول"، داعيًا جامعة الدول العربية إلى "تبني مواقف تستند إلى الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة، بدلًا من تكرار مزاعم لا أساس لها".
كما حثّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على العمل نحو تعزيز التفاهم والتقارب بين دول المنطقة بدلًا من "تأجيج الخلافات".
وكانت إيران، قد انتقدت العام الماضي، بيانا صدر عن الجامعة العربية، وقالت إن "القضية التي أثارها مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالجزر الإيرانية، على حد وصفه، بموجب هذا الإعلان، فهو تدخل واضح وغير عادل في الشؤون الداخلية لإيران".
وقال مندوب إيران
الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني: "تؤكد إيران مجددًا سيادتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية في الخليج".
وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث في الخليج بالقرب من مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.
وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي، اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.
22 أكتوبر 2024, 18:20 GMT
كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفًا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات، في الجزر.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "إيران تحتل الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات"، مشيرة إلى أن "استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر يعد انتهاكا لسـيادة دولة الإمارات ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، فإنه "منذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، التابعة للإمارات، بندًا ثابتًا على جدول أعماله"، مشيرًا إلى أن المجلس "ساند موقف أبوظبي، وطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والدخول في مفاوضات مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".