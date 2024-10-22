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"كانت ملكا لنا منذ القدم".. الحرس الثوري: الجزر الثلاث هي لإيران

"كانت ملكا لنا منذ القدم".. الحرس الثوري: الجزر الثلاث هي لإيران

سبوتنيك عربي

جدد قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الثلاثاء، القول بأن "الجزر الثلاث في الخليج، كانت منذ القدم ملكا لإيران". 22.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "تصريحات العميد تنكسيري، جاءت على هامش مشاركته في حفل تأبين اللواء نيلفروشان بالعاصمة طهران"، مضيفا أنه "ينبغي للإماراتيين بأن لا يسمحوا للأجانب أن يطرحوا هذا الأمر، ويجرّوا المنطقة إلى حافة الهاوية".وقال العميد تنكسيري:ولم يكتف القائد العسكري الإيراني بذلك، بل أشار إلى أن "الغربيين يسعون لتبرير تواجدهم في المنطقة، ولذلك يطرحون موضوع الجزر".وفي السياق نفسه، كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، يوم أمس الاثنين، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى الإيرانية في الخليج، ضمن مشروع "النهضة الوطنية للإسكان".وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن مالكي، أكد أن "كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية، التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا".وأشار مالكي إلى أن "الأولوية الآن هي بناء المساكن للأهالي القاطنين في هذه الجزيرة وفي المرحلة التالية يصبح بإمكان كل مواطن إيراني يرغب في السكن في هذه الجزيرة أن يمتلك منزلا هناك".من جهته، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن الجزر الثلاث، قائلا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا، التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا فيه "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

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