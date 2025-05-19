https://sarabic.ae/20250519/الجيش-المصري-يعلن-مصرع-طاقم-طائرة-تدريب-جراء-سقوطها-1100745959.html
الجيش المصري يعلن مصرع طاقم طائرة تدريب جراء سقوطها
الجيش المصري يعلن مصرع طاقم طائرة تدريب جراء سقوطها
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب في إحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، ومقتل طاقمها. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T15:29+0000
2025-05-19T15:29+0000
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وقال المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ ، إنه "يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة"، متقدما بخالص التعازى لأسر القتلى.وكان الجيش المصري أكد، الشهر الماضي، أن "القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكافة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، كونها لا تأخذ في اعتبارها إلا سياسة الحفاظ على الأمن القومي المصري".وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "هناك نشاطاً مكثفاً لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات"، مشددًا على أن "موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على الأمن القومي للدولة".وشدد على أن "الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات، التي تواجه الدولة المصرية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى "أهمية سلاح الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري فعليًا خلال الفترة الحالية في تعاطيه مع التحديات الراهنة".
https://sarabic.ae/20250510/تقارب-عسكري-بين-مصر-وتركيا-في-أعقاب-لقاء-رئيسي-أركان-الجيشين-1100368184.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش المصري يعلن مصرع طاقم طائرة تدريب جراء سقوطها
15:29 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 19.05.2025)
أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب في إحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، ومقتل طاقمها.
وقال المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ ، إنه "يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة"، متقدما بخالص التعازى لأسر القتلى.
وكان الجيش المصري أكد، الشهر الماضي، أن "القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكافة التحديات
التي تحيط بالدولة المصرية، كونها لا تأخذ في اعتبارها إلا سياسة الحفاظ على الأمن القومي المصري".
وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "هناك نشاطاً مكثفاً لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات"، مشددًا على أن "موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على الأمن القومي للدولة".
وشدد على أن "الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات، التي تواجه الدولة المصرية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى "أهمية سلاح الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري فعليًا خلال الفترة الحالية في تعاطيه مع التحديات الراهنة".