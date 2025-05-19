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الخارجية الصينية: نواصل دعم مساعي السلام في أوكرانيا بعد محادثات موسكو وكييف
الخارجية الصينية: نواصل دعم مساعي السلام في أوكرانيا بعد محادثات موسكو وكييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في أوكرانيا. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T11:01+0000
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وقالت وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال للتعليق على نتائج المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول، الأسبوع الماضي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد دعمت الصين منذ البداية استئناف الحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وترحب باستئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا أخيرا".وأوضحت أن "هذا يأتي نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها المجتمع الدولي لتعزيز المصالحة والمفاوضات، وكذلك خلق الظروف للسلام".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".بوتين: النتيجة التي تنشدها روسيا من العملية العسكرية الخاصة هي القضاء على الأسباب الجذرية للأزمةروبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250517/الكرملين-اجتماع-بوتين-مع-زيلينسكي-ممكن-فقط-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاقيات-معينة-من-قبل-الوفدين-1100658398.html
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الصين, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي
الصين, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي

الخارجية الصينية: نواصل دعم مساعي السلام في أوكرانيا بعد محادثات موسكو وكييف

11:01 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 19.05.2025)
© Sputnikاجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول
اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال للتعليق على نتائج المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول، الأسبوع الماضي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد دعمت الصين منذ البداية استئناف الحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وترحب باستئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا أخيرا".

وأشارت إلى أن الصين ستواصل دعم كل الجهود التي تعزز السلام.

وأوضحت أن "هذا يأتي نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها المجتمع الدولي لتعزيز المصالحة والمفاوضات، وكذلك خلق الظروف للسلام".
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17 مايو, 08:39 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.

واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
بوتين: النتيجة التي تنشدها روسيا من العملية العسكرية الخاصة هي القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة
روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
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