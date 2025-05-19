https://sarabic.ae/20250519/خبير-الاتصال-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-هدفه-الوصول-إلى-وقف-شامل-وجذري-للصراع-الأوكراني-1100728876.html
خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني
خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
تحدث جواد سلهب، الكاتب والباحث والخبير في السياسة الدولية، خلال مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن توقعاته بشأن الاتصال المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:20+0000
2025-05-19T09:20+0000
2025-05-19T09:35+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
ترامب
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/23/1042082316_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d1d4b1bb355f6fea4999fb35f12f1a7e.jpg
وأضاف: "ترامب بعقله الاقتصادي والتجاري توجّه نحو الدول الخليج، بعدما تيقن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يدرّ عليه الأموال"، معتقدًا أن "ترامب يريد إخراج الاتحاد الأوروبي من السوق الإيراني، خاصة بعد أن أعطت العقوبات المفروضة على ايران قوة إضافية اقتصادية للصين، وبالتالي لا يريد أن يقوم في نفس العملية ضد روسيا"، ومن هنا رأى سلهب أن "الاتصال الذي سيجري ما بين الرئيس الروسي والأمريكي، هو للوصول إلى وقف شامل وجذري لهذه الحرب"، مشيرًا إلى انتصار روسيا.وتحدث عن "تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من أن ينكشف ظهره أمام العالم"، معتبرًا أنه "لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف كي لا يصبح هدفا ثانيا، ويحاول اليوم الخروج من هذه المعركة بالحد الأدنى في وجه أبيض أمام باقي الدول".قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-الاثنين-الساعة-الخامسة-مساء-1100725922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/23/1042082316_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_685a63fe2da55da833b5bc64017ee26b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العالم, ترامب, حصري
تقارير سبوتنيك, العالم, ترامب, حصري
خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني
09:20 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 19.05.2025)
حصري
تحدث جواد سلهب، الكاتب والباحث والخبير في السياسة الدولية، خلال مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن توقعاته بشأن الاتصال المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع الأوكراني، مؤكدًا على "وجود تطلعات كبيرة بأن تكون روسيا هي القوة الأكبر في المنطقة بعد أن حاول الأمريكي في مرحلة سابقة كسر روسيا في هذه الحروب".
وأضاف: "ترامب بعقله الاقتصادي والتجاري توجّه نحو الدول الخليج، بعدما تيقن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يدرّ عليه الأموال"، معتقدًا أن "ترامب يريد إخراج الاتحاد الأوروبي من السوق الإيراني، خاصة بعد أن أعطت العقوبات المفروضة على ايران قوة إضافية اقتصادية للصين، وبالتالي لا يريد أن يقوم في نفس العملية ضد روسيا"، ومن هنا رأى سلهب أن "الاتصال الذي سيجري ما بين الرئيس الروسي والأمريكي، هو للوصول إلى وقف شامل وجذري لهذه الحرب"، مشيرًا إلى انتصار روسيا.
وردًا على سؤال حول احتمال موافقة أوكرانيا على الحدود الجديدة، علق سلهب قائلا: "ستوافق مرغمة، لأن هذه الأراضي هي روسية الأصل وليست أوكرانية".
ولفت سلهب إلى "تخبط داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة التصاريح المتناقضة ما بين مثلا فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، خاصة بعد استشعارهم بأن الأمريكي ترك الساحة الأوروبية وعاد إلى مصالحه العامة وليست الخاصة".
وتحدث عن "تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من أن ينكشف ظهره أمام العالم"، معتبرًا أنه "لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف كي لا يصبح هدفا ثانيا، ويحاول اليوم الخروج من هذه المعركة بالحد الأدنى في وجه أبيض أمام باقي الدول".