خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/خبير-الاتصال-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-هدفه-الوصول-إلى-وقف-شامل-وجذري-للصراع-الأوكراني-1100728876.html
خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني
خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
تحدث جواد سلهب، الكاتب والباحث والخبير في السياسة الدولية، خلال مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن توقعاته بشأن الاتصال المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:20+0000
2025-05-19T09:35+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
ترامب
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/23/1042082316_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d1d4b1bb355f6fea4999fb35f12f1a7e.jpg
وأضاف: "ترامب بعقله الاقتصادي والتجاري توجّه نحو الدول الخليج، بعدما تيقن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يدرّ عليه الأموال"، معتقدًا أن "ترامب يريد إخراج الاتحاد الأوروبي من السوق الإيراني، خاصة بعد أن أعطت العقوبات المفروضة على ايران قوة إضافية اقتصادية للصين، وبالتالي لا يريد أن يقوم في نفس العملية ضد روسيا"، ومن هنا رأى سلهب أن "الاتصال الذي سيجري ما بين الرئيس الروسي والأمريكي، هو للوصول إلى وقف شامل وجذري لهذه الحرب"، مشيرًا إلى انتصار روسيا.وتحدث عن "تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من أن ينكشف ظهره أمام العالم"، معتبرًا أنه "لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف كي لا يصبح هدفا ثانيا، ويحاول اليوم الخروج من هذه المعركة بالحد الأدنى في وجه أبيض أمام باقي الدول".قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-الاثنين-الساعة-الخامسة-مساء-1100725922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/23/1042082316_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_685a63fe2da55da833b5bc64017ee26b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, العالم, ترامب, حصري
تقارير سبوتنيك, العالم, ترامب, حصري

خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني

09:20 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 19.05.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تحدث جواد سلهب، الكاتب والباحث والخبير في السياسة الدولية، خلال مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن توقعاته بشأن الاتصال المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع الأوكراني، مؤكدًا على "وجود تطلعات كبيرة بأن تكون روسيا هي القوة الأكبر في المنطقة بعد أن حاول الأمريكي في مرحلة سابقة كسر روسيا في هذه الحروب".
وأضاف: "ترامب بعقله الاقتصادي والتجاري توجّه نحو الدول الخليج، بعدما تيقن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يدرّ عليه الأموال"، معتقدًا أن "ترامب يريد إخراج الاتحاد الأوروبي من السوق الإيراني، خاصة بعد أن أعطت العقوبات المفروضة على ايران قوة إضافية اقتصادية للصين، وبالتالي لا يريد أن يقوم في نفس العملية ضد روسيا"، ومن هنا رأى سلهب أن "الاتصال الذي سيجري ما بين الرئيس الروسي والأمريكي، هو للوصول إلى وقف شامل وجذري لهذه الحرب"، مشيرًا إلى انتصار روسيا.

وردًا على سؤال حول احتمال موافقة أوكرانيا على الحدود الجديدة، علق سلهب قائلا: "ستوافق مرغمة، لأن هذه الأراضي هي روسية الأصل وليست أوكرانية".

فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب الساعة الخامسة مساء
09:10 GMT
ولفت سلهب إلى "تخبط داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة التصاريح المتناقضة ما بين مثلا فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، خاصة بعد استشعارهم بأن الأمريكي ترك الساحة الأوروبية وعاد إلى مصالحه العامة وليست الخاصة".
وتحدث عن "تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من أن ينكشف ظهره أمام العالم"، معتبرًا أنه "لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف كي لا يصبح هدفا ثانيا، ويحاول اليوم الخروج من هذه المعركة بالحد الأدنى في وجه أبيض أمام باقي الدول".
قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала