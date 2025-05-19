https://sarabic.ae/20250519/خبير-الاتصال-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-هدفه-الوصول-إلى-وقف-شامل-وجذري-للصراع-الأوكراني-1100728876.html

خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني

خبير: الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب هدفه الوصول إلى وقف شامل وجذري للصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

تحدث جواد سلهب، الكاتب والباحث والخبير في السياسة الدولية، خلال مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن توقعاته بشأن الاتصال المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T09:20+0000

2025-05-19T09:20+0000

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وأضاف: "ترامب بعقله الاقتصادي والتجاري توجّه نحو الدول الخليج، بعدما تيقن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يدرّ عليه الأموال"، معتقدًا أن "ترامب يريد إخراج الاتحاد الأوروبي من السوق الإيراني، خاصة بعد أن أعطت العقوبات المفروضة على ايران قوة إضافية اقتصادية للصين، وبالتالي لا يريد أن يقوم في نفس العملية ضد روسيا"، ومن هنا رأى سلهب أن "الاتصال الذي سيجري ما بين الرئيس الروسي والأمريكي، هو للوصول إلى وقف شامل وجذري لهذه الحرب"، مشيرًا إلى انتصار روسيا.وتحدث عن "تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من أن ينكشف ظهره أمام العالم"، معتبرًا أنه "لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف كي لا يصبح هدفا ثانيا، ويحاول اليوم الخروج من هذه المعركة بالحد الأدنى في وجه أبيض أمام باقي الدول".قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين

https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-الاثنين-الساعة-الخامسة-مساء-1100725922.html

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