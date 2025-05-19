https://sarabic.ae/20250519/روسيا-تصنف-منظمة-العفو-الدولية-جهة-غير-مرغوب-بها-1100738905.html
روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها
روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة العفو الدولية غير الحكومية، جهة غير مرغوب بها في روسيا الاتحادية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T12:20+0000
2025-05-19T12:20+0000
2025-05-19T12:26+0000
روسيا
العالم
منظمة العفو الدولية
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وقالت النيابة العامة في بيان: "اتخذ مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قرارًا باعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".ووفقاً لمكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تبذل منظمة العفو الدولية كل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة، فهي تبرر جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، وتدعو إلى زيادة تمويلهم، وتصرّ على عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا.وأضاف البيان أن أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة عملاء أجانب.روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقلياتخبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
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روسيا, العالم, منظمة العفو الدولية
روسيا, العالم, منظمة العفو الدولية
روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها
12:20 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 19.05.2025)
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة العفو الدولية غير الحكومية، جهة غير مرغوب بها في روسيا الاتحادية.
وقالت النيابة العامة في بيان: "اتخذ مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قرارًا باعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".
وأوضح البيان أن "المنظمة تعمل على أن تكون جهة فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان في العالم. في الواقع، يعد مقرها الرئيسي في لندن، مركزًا لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف".
ووفقاً لمكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تبذل منظمة العفو الدولية كل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة، فهي تبرر جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، وتدعو إلى زيادة تمويلهم، وتصرّ على عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
وأضاف البيان أن أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة عملاء أجانب.