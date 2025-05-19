https://sarabic.ae/20250519/روسيا-تصنف-منظمة-العفو-الدولية-جهة-غير-مرغوب-بها-1100738905.html

روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها

روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها

سبوتنيك عربي

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة العفو الدولية غير الحكومية، جهة غير مرغوب بها في روسيا الاتحادية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T12:20+0000

2025-05-19T12:20+0000

2025-05-19T12:26+0000

روسيا

العالم

منظمة العفو الدولية

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وقالت النيابة العامة في بيان: "اتخذ مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قرارًا باعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".ووفقاً لمكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تبذل منظمة العفو الدولية كل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة، فهي تبرر جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، وتدعو إلى زيادة تمويلهم، وتصرّ على عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا.وأضاف البيان أن أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة عملاء أجانب.روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقلياتخبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"

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