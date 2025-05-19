روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/روسيا-تصنف-منظمة-العفو-الدولية-جهة-غير-مرغوب-بها-1100738905.html
روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها
روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة العفو الدولية غير الحكومية، جهة غير مرغوب بها في روسيا الاتحادية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T12:20+0000
2025-05-19T12:26+0000
روسيا
العالم
منظمة العفو الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت النيابة العامة في بيان: "اتخذ مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قرارًا باعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".ووفقاً لمكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تبذل منظمة العفو الدولية كل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة، فهي تبرر جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، وتدعو إلى زيادة تمويلهم، وتصرّ على عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا.وأضاف البيان أن أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة عملاء أجانب.روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقلياتخبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
https://sarabic.ae/20250516/المدعي-العام-للمحكمة-الدولية-يتنحى-عن-منصبه-مؤقتا-وسط-تحقيق-في-مزاعم-سوء-سلوك-1100631618.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, منظمة العفو الدولية
روسيا, العالم, منظمة العفو الدولية

روسيا تصنف منظمة العفو الدولية جهة غير مرغوب بها

12:20 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 19.05.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة العفو الدولية غير الحكومية، جهة غير مرغوب بها في روسيا الاتحادية.
وقالت النيابة العامة في بيان: "اتخذ مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قرارًا باعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن "المنظمة تعمل على أن تكون جهة فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان في العالم. في الواقع، يعد مقرها الرئيسي في لندن، مركزًا لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف".

ووفقاً لمكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تبذل منظمة العفو الدولية كل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة، فهي تبرر جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، وتدعو إلى زيادة تمويلهم، وتصرّ على عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
المدعي العام للمحكمة الدولية يتنحى عن منصبه مؤقتا وسط تحقيق في مزاعم سوء سلوك
16 مايو, 14:38 GMT
وأضاف البيان أن أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة عملاء أجانب.
روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقليات
خبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала