https://sarabic.ae/20250519/سياسي-سوري-لـسبوتنيك-مكالمة-بوتين-وترامب-مهمة-وتثير-مخاوف-وذعر-أوروبا-1100750249.html

سياسي سوري لـ"سبوتنيك": مكالمة بوتين وترامب مهمة وتثير مخاوف وذعر أوروبا

سياسي سوري لـ"سبوتنيك": مكالمة بوتين وترامب مهمة وتثير مخاوف وذعر أوروبا

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري، إن المكالمة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، كانت مفيدة للغاية وصريحة إلى حد... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T17:55+0000

2025-05-19T17:55+0000

2025-05-19T17:55+0000

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

روسيا

العالم

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المكالمة كانت تدور حول الأزمة الأوكرانية، ومحاولة التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، بشرط ألا تستغل أوكرانيا هذه الهدنة لزيادة تسليحها، أو لأهداف أخرى عدوانية.وأكد أن هذه المكالمة تثير مخاوف كبيرة لدى الأوروبيين، الذي يخشون من اتفاق يجمع بين ترامب وبوتين، وهو ما يجعل العالم أكثر أمانا، مشيدًا بإعلان بوتين أن المحادثة كانت بناءة، وتصب في جهة التوصل لحلول بشأن أوكرانيا.ويرى الأصفري أن المكالمة بين بوتين وترامب تحمل أهمية كبيرة جدًا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات كبيرة، خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا، وهذا التقارب ربما يجد حلا مستداما لهذه الأزمات، مؤكدًا أن المحادثات ربما تناولت كذلك جانبا من الأوضاع في الشرق الأوسط.وأوضح أن اتفاق الرئيسين على حلول وسط يخلق سلاما مستداما في الكثير من دول العالم، بعيدًا عن التوترات التي تعصف بها، مشيرًا إن أن المكالمة تثبت أن العالم بات تحت قيادة قطبين، أمريكي وروسي، وهو ما يسبب قلقا وفزعا غير مسبوق في أوروبا.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "قيمة وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، موضحا أن: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وأشار إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".

https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

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