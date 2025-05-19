https://sarabic.ae/20250519/ليبيا-الدبيبة-يحيل-مراسيم-الرئاسي-إلى-النواب-والوزراء-ورؤساء-الجهات-العامة-1100746475.html

ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة

ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة

سبوتنيك عربي

أحال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي في البلاد إل النواب والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T15:49+0000

2025-05-19T15:49+0000

2025-05-19T15:49+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الاثنين، أن الدبيبة قد وجه بإحالة "مراسيم الرئاسي" من أجل وضعها موضع التنفيذ.ووجه المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء عادل علي إشتيوي، كتابا بهذا الشأن إلى الجهات المعنية مرفقا بصورة من المراسيم الثلاثة التي أصدرها المجلس الرئاسي الليبي.وكان المجلس الرئاسي قد أحال في الثامن من مايو/أيار الجاري، نسخة من ثلاثة مراسيم أصدرها في أبريل/نيسان الماضي إلى حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" بهدف تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.ويأتي هذا في وقت أصدر رئيس المجلس الرئاسي في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول منها بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من الثلاثاء الماضي.بينما حدد المرسوم الثاني، آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، في وقت نص المرسوم الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.غير أن تلك المراسيم قد قوبلت برفض من طرف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس الرئاسي، أسامة حماد.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

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