ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة

عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/ليبيا-الدبيبة-يحيل-مراسيم-الرئاسي-إلى-النواب-والوزراء-ورؤساء-الجهات-العامة-1100746475.html
ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة
ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة
سبوتنيك عربي
أحال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي في البلاد إل النواب والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T15:49+0000
2025-05-19T15:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_0:118:1137:758_1920x0_80_0_0_4668c9d5c0a49c1d700a441ca4f9ca3f.jpg
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الاثنين، أن الدبيبة قد وجه بإحالة "مراسيم الرئاسي" من أجل وضعها موضع التنفيذ.ووجه المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء عادل علي إشتيوي، كتابا بهذا الشأن إلى الجهات المعنية مرفقا بصورة من المراسيم الثلاثة التي أصدرها المجلس الرئاسي الليبي.وكان المجلس الرئاسي قد أحال في الثامن من مايو/أيار الجاري، نسخة من ثلاثة مراسيم أصدرها في أبريل/نيسان الماضي إلى حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" بهدف تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.ويأتي هذا في وقت أصدر رئيس المجلس الرئاسي في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول منها بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من الثلاثاء الماضي.بينما حدد المرسوم الثاني، آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، في وقت نص المرسوم الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.غير أن تلك المراسيم قد قوبلت برفض من طرف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس الرئاسي، أسامة حماد.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-التطورات-في-ليبيا-1100654397.html
https://sarabic.ae/20250519/حكومة-جديدة-أم-شرعية-مفقودة-ليبيا-أمام-مفترق-حاسم-1100743444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_126:0:1137:758_1920x0_80_0_0_f478cd8c5854eff80599f0fa1ba8500f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

ليبيا... الدبيبة يحيل "مراسيم الرئاسي" إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة

15:49 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhov
تابعنا عبر
أحال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي في البلاد إل النواب والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والشركات العامة في الدولة.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الاثنين، أن الدبيبة قد وجه بإحالة "مراسيم الرئاسي" من أجل وضعها موضع التنفيذ.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا
17 مايو, 07:34 GMT
ووجه المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء عادل علي إشتيوي، كتابا بهذا الشأن إلى الجهات المعنية مرفقا بصورة من المراسيم الثلاثة التي أصدرها المجلس الرئاسي الليبي.
وكان المجلس الرئاسي قد أحال في الثامن من مايو/أيار الجاري، نسخة من ثلاثة مراسيم أصدرها في أبريل/نيسان الماضي إلى حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" بهدف تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا في وقت أصدر رئيس المجلس الرئاسي في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول منها بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
بينما حدد المرسوم الثاني، آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، في وقت نص المرسوم الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
غير أن تلك المراسيم قد قوبلت برفض من طرف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس الرئاسي، أسامة حماد.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
ليبيا أمام مفترق حاسم... حكومة جديدة أم شرعية مفقودة؟
14:21 GMT
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала