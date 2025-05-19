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ليبيا أمام مفترق حاسم... حكومة جديدة أم شرعية مفقودة؟
ليبيا أمام مفترق حاسم... حكومة جديدة أم شرعية مفقودة؟
سبوتنيك عربي
تعيش ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي العميق، تفاقمت مع وجود حكومتين متوازيتين تتنازعان الشرعية والسلطة التنفيذية، ورغم الجهود المتواصلة من بعض الأطراف... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T14:21+0000
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تتداخل في هذا الصراع عوامل داخلية تتعلق بتقاسم النفوذ والموارد، وأخرى خارجية تعكس مصالح قوى إقليمية ودولية، في خضم هذا المشهد، تزداد الدعوات لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، وتشكيل سلطة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ سنوات. ومع ذلك، تظل شرعية الحكومة الحالية محل جدل داخلي وخارجي، وسط تساؤلات عن مدى استمرار الاعتراف الدولي بها، فهل ينجح الفرقاء الليبيون في تجاوز هذا الانسداد السياسي؟جهود مشتتةقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن بيانًا صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية عبّر عن رفضهم لأي محاولات لتشكيل حكومة جديدة دون تحقيق توافق سياسي شامل بين مختلف الأطراف الليبية، مؤكدين في بيانهم أن أي خطوة تهدف إلى تغيير الحكومة التنفيذية دون تنسيق أو شراكة مع كافة الأجسام السياسية ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة، تُعد إجراءً غير مشروع من الناحية السياسية والدستورية.واعتبر العبدلي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن البيان يعبّر عن جزء من الموقف السائد داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن فحوى البيان يؤكد أن مجلس النواب لا يجب أن يذهب إلى تكليف حكومة جديدة، لأنها ستكون منبثقة عنه، ما يعني أنها ستقصي حكومة أسامة حماد، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا.وشدد على أن الحكومة الجديدة، في حال تم تشكيلها، من المفترض أن تباشر مهامها من العاصمة طرابلس، وهو أمر فاشل بطبيعته، لأن تشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وهو ما نص عليه اتفاق الصخيرات، باعتبار أن تشكيل الحكومات والمناصب السيادية لا بد أن يتم بالتوافق بين هذه الأطراف.وقال العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة يعاني من الانقسام ولا يمثّل جسمًا سياسيًا حقيقيًا فاعلًا، معتبرًا أن تشكيل حكومة جديدة في ظل هذا الانقسام سيقود البلاد إلى مزيد من المناكفات وربما إلى حكومة ثالثة، ما يعزز من صحة مخاوف النواب، لأن أي حكومة جديدة منبثقة عن البرلمان ستعفي حماد من مهامه دون إحداث تغيير حقيقي.وأ أن الخوض في مسألة تشكيل حكومة جديدة يجب أن يسبقه اتفاق مع الدول الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي، وأنه لا بد من الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع خارطة جديدة للنفوذ والسيطرة داخل العاصمة طرابلس، وهو ما سيجعل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أكثر حذرًا في أي خطوات مقبلة.وقال العبدلي إن أي تغيير حكومي يجب أن يتم عبر البعثة الأممية أو اتفاق سياسي واضح، وهو ما قد تتضح ملامحه خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن الاستعجال في تكليف حكومة جديدة في الوقت الراهن لن يكون خيارًا ناجحًا، بل سيعمّق الانقسام.كما كشف أن بعض التشكيلات المسلحة من المنطقة الغربية تجتمع بهدف الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، لكنه اعتبر أن هذه المحاولة مصيرها الفشل في ظل سيطرة حكومة الدبيبة على العاصمة طرابلس.واعتبر العبدلي أن مجلس النواب يتعامل بقدر كبير من التسرع في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن هذه القرارات تصاغ لخدمة مصالح معينة لكنها غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية. وأوضح أن وجود حكومة موازية جديدة سيعرقل جهود الإعمار، ويعقد الوضع الاقتصادي، ويدخل البلاد في متاهة وزراء جدد ومحاصصة سياسية لا تخدم الاستقرار، مؤكدًا أن هذه الحكومة، في حال تشكيلها، لن تتمكن من دخول طرابلس، وستكون نسخة مكررة من حكومة حماد، ما يجعل من فكرة تشكيل حكومة ثالثة أمرًا عبثيًا سيزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.خلافات معقدةفيما يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن العقبات الحقيقية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة توافقية جديدة تكمن في مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرًا أن هذين الجسمين لا يبحثان إلا عن مصالحهما الشخصية، وأن أغلب الخلافات بينهما تتمحور حول الصراع على السلطة، لا على المصلحة الوطنية.وقال الشاعري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا لا تعد عقبة كبيرة أمام الحل، وأنه في حال تم التوصل إلى تفاهم سياسي، فإن حماد سيسلّم السلطة بشكل سلس. في المقابل، رأى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة في غرب البلاد هي الطرف الذي يتشبث بالسلطة ويرفض أي تغيير.وكشف الشاعري عن وجود مقترح توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة، موضحًا أن هذا المقترح لم يظهر إلى العلن بسبب الفوضى التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، إلا أنه يسير بهدوء ضمن المشاورات، ومن المتوقع التطرق إليه قريبًا، لا سيما في ما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية.واعتبر أن هناك حثًا دوليًا متزايدًا لإنهاء حالة الانقسام السياسي، والمضي نحو تشكيل حكومة موحدة تمهيدًا للانتخابات.وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تشير إلى أن المجتمع الدولي قد يعقد جلسة خاصة أو طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا، بهدف وضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية.وشدد على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لصوت الشارع الليبي، الذي خرج في مظاهرات واسعة رافضًا لحكومة الدبيبة، وكذلك لقراري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذين سحبا منها الشرعية رسميًا.
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ليبيا أمام مفترق حاسم... حكومة جديدة أم شرعية مفقودة؟

14:21 GMT 19.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
تعيش ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي العميق، تفاقمت مع وجود حكومتين متوازيتين تتنازعان الشرعية والسلطة التنفيذية، ورغم الجهود المتواصلة من بعض الأطراف الدولية لدفع الأطراف الليبية نحو تشكيل حكومة موحدة، لا تزال الخلافات قائمة حول الآليات والتفاصيل.
تتداخل في هذا الصراع عوامل داخلية تتعلق بتقاسم النفوذ والموارد، وأخرى خارجية تعكس مصالح قوى إقليمية ودولية، في خضم هذا المشهد، تزداد الدعوات لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، وتشكيل سلطة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ سنوات. ومع ذلك، تظل شرعية الحكومة الحالية محل جدل داخلي وخارجي، وسط تساؤلات عن مدى استمرار الاعتراف الدولي بها، فهل ينجح الفرقاء الليبيون في تجاوز هذا الانسداد السياسي؟
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جهود مشتتة

قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن بيانًا صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية عبّر عن رفضهم لأي محاولات لتشكيل حكومة جديدة دون تحقيق توافق سياسي شامل بين مختلف الأطراف الليبية، مؤكدين في بيانهم أن أي خطوة تهدف إلى تغيير الحكومة التنفيذية دون تنسيق أو شراكة مع كافة الأجسام السياسية ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة، تُعد إجراءً غير مشروع من الناحية السياسية والدستورية.
واعتبر العبدلي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن البيان يعبّر عن جزء من الموقف السائد داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن فحوى البيان يؤكد أن مجلس النواب لا يجب أن يذهب إلى تكليف حكومة جديدة، لأنها ستكون منبثقة عنه، ما يعني أنها ستقصي حكومة أسامة حماد، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا.
وشدد على أن الحكومة الجديدة، في حال تم تشكيلها، من المفترض أن تباشر مهامها من العاصمة طرابلس، وهو أمر فاشل بطبيعته، لأن تشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وهو ما نص عليه اتفاق الصخيرات، باعتبار أن تشكيل الحكومات والمناصب السيادية لا بد أن يتم بالتوافق بين هذه الأطراف.
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وقال العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة يعاني من الانقسام ولا يمثّل جسمًا سياسيًا حقيقيًا فاعلًا، معتبرًا أن تشكيل حكومة جديدة في ظل هذا الانقسام سيقود البلاد إلى مزيد من المناكفات وربما إلى حكومة ثالثة، ما يعزز من صحة مخاوف النواب، لأن أي حكومة جديدة منبثقة عن البرلمان ستعفي حماد من مهامه دون إحداث تغيير حقيقي.
وشدد العبدلي على أن الحكومة الجديدة، إن تم فرضها، ستصطدم برفض دولي لشرعيتها، لأنها لم تنبثق عن اتفاق سياسي جامع، وستجد الأمم المتحدة والبعثة الأممية والأطراف الدولية المانحة حجة لعدم الاعتراف بها باعتبارها حكومة موازية.
وأ أن الخوض في مسألة تشكيل حكومة جديدة يجب أن يسبقه اتفاق مع الدول الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي، وأنه لا بد من الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع خارطة جديدة للنفوذ والسيطرة داخل العاصمة طرابلس، وهو ما سيجعل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أكثر حذرًا في أي خطوات مقبلة.
وقال العبدلي إن أي تغيير حكومي يجب أن يتم عبر البعثة الأممية أو اتفاق سياسي واضح، وهو ما قد تتضح ملامحه خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن الاستعجال في تكليف حكومة جديدة في الوقت الراهن لن يكون خيارًا ناجحًا، بل سيعمّق الانقسام.
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كما كشف أن بعض التشكيلات المسلحة من المنطقة الغربية تجتمع بهدف الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، لكنه اعتبر أن هذه المحاولة مصيرها الفشل في ظل سيطرة حكومة الدبيبة على العاصمة طرابلس.
واعتبر العبدلي أن مجلس النواب يتعامل بقدر كبير من التسرع في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن هذه القرارات تصاغ لخدمة مصالح معينة لكنها غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية. وأوضح أن وجود حكومة موازية جديدة سيعرقل جهود الإعمار، ويعقد الوضع الاقتصادي، ويدخل البلاد في متاهة وزراء جدد ومحاصصة سياسية لا تخدم الاستقرار، مؤكدًا أن هذه الحكومة، في حال تشكيلها، لن تتمكن من دخول طرابلس، وستكون نسخة مكررة من حكومة حماد، ما يجعل من فكرة تشكيل حكومة ثالثة أمرًا عبثيًا سيزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

خلافات معقدة

فيما يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن العقبات الحقيقية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة توافقية جديدة تكمن في مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرًا أن هذين الجسمين لا يبحثان إلا عن مصالحهما الشخصية، وأن أغلب الخلافات بينهما تتمحور حول الصراع على السلطة، لا على المصلحة الوطنية.
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وقال الشاعري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا لا تعد عقبة كبيرة أمام الحل، وأنه في حال تم التوصل إلى تفاهم سياسي، فإن حماد سيسلّم السلطة بشكل سلس. في المقابل، رأى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة في غرب البلاد هي الطرف الذي يتشبث بالسلطة ويرفض أي تغيير.
وشدد على أن هناك إرادة داخلية ودولية لتغيير هذه الأجسام السياسية، وأن الأيام القادمة كفيلة بإحداث هذا التغيير، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية باتت فاقدة للشرعية السياسية بعد سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب، كما فقدت شعبيتها الشعبية بعد خروج مظاهرات رافضة لها في عدد من المدن الليبية.
وكشف الشاعري عن وجود مقترح توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة، موضحًا أن هذا المقترح لم يظهر إلى العلن بسبب الفوضى التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، إلا أنه يسير بهدوء ضمن المشاورات، ومن المتوقع التطرق إليه قريبًا، لا سيما في ما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية.
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واعتبر أن هناك حثًا دوليًا متزايدًا لإنهاء حالة الانقسام السياسي، والمضي نحو تشكيل حكومة موحدة تمهيدًا للانتخابات.
وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تشير إلى أن المجتمع الدولي قد يعقد جلسة خاصة أو طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا، بهدف وضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال الشاعري إن المجتمع الدولي لم يعلن صراحةً سحب الاعتراف من حكومة الدبيبة، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد فقدان هذه الحكومة شرعيتها.

وشدد على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لصوت الشارع الليبي، الذي خرج في مظاهرات واسعة رافضًا لحكومة الدبيبة، وكذلك لقراري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذين سحبا منها الشرعية رسميًا.
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