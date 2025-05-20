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https://sarabic.ae/20250520/أثبت-أنه-من-البشر-مدرب-ليفربول-يعلق-على-فرصة-صلاح-المهدورة-1100788141.html
"أثبت أنه من البشر"... مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدورة
"أثبت أنه من البشر"... مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدورة
سبوتنيك عربي
علق المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على إهدار الدولي المصري محمد صلاح، لفرصة محققة، خلال خسارة الفريق 2-3 أمام مضيفه برايتون، في وقت متأخر من مساء... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:57+0000
2025-05-20T13:57+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
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أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال سلوت، في تصريح له، إن "أول ما خطر بباله عندما رأى الكرة تتجه نحو صلاح، أنها فرصة مؤكدة، ربما تسفر عن هدف، لأن هذا ما يفعله عادة".وأضاف: "صلاح طوال هذا الموسم يكاد لا يكون من البشر، لكن كانت هناك لحظات هذا الموسم أثبت فيها أنه من البشر، لذا فهي ليست المرة الأولى التي لا يسجل فيها لمباراة أو مباراتين متتاليتين".وتابع المدرب الهولندي: "لكن الأمر الجيد بالنسبة لنا هو أن هذا حدث نادر، وإذا حدث فكن على يقين من أنه سيسجل في المباراة الثالثة أو الرابعة".يذكر أن صلاح، الذي بات رابع لاعب أفريقي يصل إلى المباراة رقم 400 له في بطولة الدوري الإنجليزي، صام عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول.
https://sarabic.ae/20250505/تسجيل-زلزال-أرضي-نتيجة-فرحة-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-1100179246.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي

"أثبت أنه من البشر"... مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدورة

13:57 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Jon Super
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علق المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على إهدار الدولي المصري محمد صلاح، لفرصة محققة، خلال خسارة الفريق 2-3 أمام مضيفه برايتون، في وقت متأخر من مساء الاثنين، ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سلوت، في تصريح له، إن "أول ما خطر بباله عندما رأى الكرة تتجه نحو صلاح، أنها فرصة مؤكدة، ربما تسفر عن هدف، لأن هذا ما يفعله عادة".
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وأضاف: "صلاح طوال هذا الموسم يكاد لا يكون من البشر، لكن كانت هناك لحظات هذا الموسم أثبت فيها أنه من البشر، لذا فهي ليست المرة الأولى التي لا يسجل فيها لمباراة أو مباراتين متتاليتين".
وتابع المدرب الهولندي: "لكن الأمر الجيد بالنسبة لنا هو أن هذا حدث نادر، وإذا حدث فكن على يقين من أنه سيسجل في المباراة الثالثة أو الرابعة".
يذكر أن صلاح، الذي بات رابع لاعب أفريقي يصل إلى المباراة رقم 400 له في بطولة الدوري الإنجليزي، صام عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول.
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