https://sarabic.ae/20250520/إعلام-سوداني-الدعم-السريع-تقوم-بـتهجير-سكان-قرى-النهود-وسط-البلاد-1100796025.html

إعلام سوداني: "الدعم السريع" تقوم بـ"تهجير" سكان قرى النهود وسط البلاد

إعلام سوداني: "الدعم السريع" تقوم بـ"تهجير" سكان قرى النهود وسط البلاد

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "الدعم السريع" قامت بعملية تهجير لسكان عدد من قرى شرق النهود، عقب موجات نهب وسلب واسعة شهدتها المنطقة. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T18:02+0000

2025-05-20T18:02+0000

2025-05-20T18:02+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء، عن شهود عيان، أن قوات الدعم السريع وسّعت انتشارها شرق النهود بوسط السودان، بعد استعادة الجيش والقوة المشتركة السيطرة على مدينة الخوي.وأفاد الشهود بـ"حدوث موجات نزوح متقطعة نحو شمال النهود، حيث شهدت قرى جبر الدار، الخماسات، الرويانة، أكيرت وأم عويشة عمليات نهب واعتقالات في صفوف الشباب".ووقعت انتهاكات في مناطق شمال الخوي، وتحديدا في قرى نبلت، شلوتة والمقيسمات، بعد سيطرة الجيش والقوة المشتركة على المنطقة، فضلا عن وجود عمليات تحشيد عسكري واسعة من الدعم السريع والقوة المشتركة.وأشارت المصادر إلى أن "الدعم السريع نهبت جميع مخازن المحاصيل في النهود، التي تُعد مركزا تجاريا رئيسيا للمحاصيل النقدية مثل السمسم، الصمغ العربي، والفول السوداني".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر "الدعم السريع". وقال الجيش السوداني: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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