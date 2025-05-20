https://sarabic.ae/20250520/السفير-الإيراني-لدى-بريطانيا-يحذر-من-عمليات-العلم-الكاذب-1100760400.html

السفير الإيراني لدى بريطانيا يحذر من "عمليات العلم الكاذب"

السفير الإيراني لدى بريطانيا يحذر من "عمليات العلم الكاذب"

سبوتنيك عربي

عقد علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، اجتماعًا مع نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن دان غافريس، ناقشا خلاله تطورات العلاقة بين... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T06:18+0000

2025-05-20T06:18+0000

2025-05-20T06:18+0000

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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن لقاء موسوي بغافريس، جاء في ظل توتر العلاقات الثنائية بسبب قضية اعتقال عدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة.وأفادت السفارة الإيرانية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء أمس الاثنين، أن الاجتماع شهد تبادلًا للرؤى حول قضايا عدة، بما فيها ما وصفته بـ"التهديدات الأمنية المزعومة"، مع تركيز خاص على عمليات الاعتقال الأخيرة لمواطنين إيرانيين.وأشار السفير موسوي إلى اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من الإيرانيين قبل أسبوعين للاشتباه بارتكابهم "أعمالًا إرهابية"، ثم إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات لهم، وحذّر من احتمال وقوف "طرف ثالث" وراء ما أسماه "عمليات العَلَم الكاذب"، التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.ويأتي هذا الاجتماع، في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية - البريطانية، توترًا بسبب قضايا أمنية متعددة. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت سابقًا عن اعتقالها لعدد من الإيرانيين في عمليتين منفصلتين، للاشتباه في "تخطيطهم لأعمال إرهابية" و"التعاون مع جهاز استخبارات أجنبي"، وأُفرج عن 4 معتقلين دون توجيه اتهامات لهم، بينما وُجهت إلى 3 آخرين تهما تتعلق بـ"الرصد والتحقيق الميداني".يشار إلى أن مصطلح "العَلَم الكاذب" (False Flag) في العلاقات الدولية، يشير إلى عمليات سرية تنفَذ بطريقة تُظهرها وكأنها من صنع طرف آخر، بهدف إلصاق التهمة به أو استفزاز ردود فعل معينة ضده.وقالت لندن، في بيان لها، إن "حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة".

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