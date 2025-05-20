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قائد سلاح الفضاء الأمريكي: لا نتملك التمويل اللازم لمنافسة روسيا والصين في الفضاء
قائد سلاح الفضاء الأمريكي: لا نتملك التمويل اللازم لمنافسة روسيا والصين في الفضاء
سبوتنيك عربي
كشف الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش الأمريكي لا يملك التمويل الكافي للتنافس مع روسيا... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T16:09+0000
2025-05-20T16:30+0000
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وجاء ذلك في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، معلقا على إمكانيات الرد على التهديدات المزعومة من روسيا الاتحادية والصين في الفضاء: "نحن لا نحصل على تمويل كاف لتنفيذ المهام الجديدة التي أعطيت لي في أمن الفضاء".وأضاف الجنرال أن "هناك الكثير من المعدات الجديدة، والتدريب الجديد، والكوادر الجديدة - لا يمكننا الاكتفاء بما كان لدينا وافتراض أننا سنحقق تفوقًا فضائيًا بهذه المعدات، يتطلب الأمر موارد جديدة، وهنا تكمن فجوة التمويل".
https://sarabic.ae/20250520/الخارجية-الروسية-موسكو-تفترض-أن-واشنطن-تدرك-عبثية-الضغط-على-روسيا--1100784790.html
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روسيا, العالم, أمريكية, الصين
روسيا, العالم, أمريكية, الصين

قائد سلاح الفضاء الأمريكي: لا نتملك التمويل اللازم لمنافسة روسيا والصين في الفضاء

16:09 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 16:30 GMT 20.05.2025)
© AP Photo / Virginia Mayoعلمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
كشف الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش الأمريكي لا يملك التمويل الكافي للتنافس مع روسيا والصين في الفضاء الخارجي.
وجاء ذلك في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، معلقا على إمكانيات الرد على التهديدات المزعومة من روسيا الاتحادية والصين في الفضاء: "نحن لا نحصل على تمويل كاف لتنفيذ المهام الجديدة التي أعطيت لي في أمن الفضاء".

وتابع سالتزمان أحرزت روسيا والصين تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في تطوير قدراتهما وتقنياتهما في الفضاء، لكن الولايات المتحدة تحتاج إلى موارد إضافية لمواجهة التحديات.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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وأضاف الجنرال أن "هناك الكثير من المعدات الجديدة، والتدريب الجديد، والكوادر الجديدة - لا يمكننا الاكتفاء بما كان لدينا وافتراض أننا سنحقق تفوقًا فضائيًا بهذه المعدات، يتطلب الأمر موارد جديدة، وهنا تكمن فجوة التمويل".
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