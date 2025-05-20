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خبير في القانون الدولي: روسيا تحمي أمنها القومي بتصنيف العفو الدولية "منظمة غير مرغوب فيها"
خبير في القانون الدولي: روسيا تحمي أمنها القومي بتصنيف العفو الدولية "منظمة غير مرغوب فيها"
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في القانون الدولي، الدكتور محسن العكيلي، على تصنيف منظمة "العفو الدولية" منظمة غير مرغوب فيها في روسيا، موضحًا أن السلطات الروسية تعتبرها "تهديدًا... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T16:36+0000
2025-05-20T16:36+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
منظمة العفو الدولية
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وأوضح العكيلي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن المنظمة "وجهت في الآونة الأخيرة انتقادات كثيرة لملف حقوق الإنسان في روسيا، خاصة خلال الأزمة الأوكرانية، ما وضعها في حالة تصادم مع السلطات الروسية". وختم بالقول "إن المنظمة منزوعة القرار والاستقلالية وغير موثوقة"، مشيرًا إلى إمكانية أن تلاحق روسيا فرع المنظمة لديها قضائيا إذا ثبت تدخلها في الشأن الروسي.
https://sarabic.ae/20250520/مدفيديف-فكرة-أن-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعمل-نيابة-عن-المجتمع-الدولي-بأكمله-خاطئة-1100790653.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, منظمة العفو الدولية
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, منظمة العفو الدولية

خبير في القانون الدولي: روسيا تحمي أمنها القومي بتصنيف العفو الدولية "منظمة غير مرغوب فيها"

16:36 GMT 20.05.2025
© flickr.com / backpacker01منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© flickr.com / backpacker01
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حصري
علّق الخبير في القانون الدولي، الدكتور محسن العكيلي، على تصنيف منظمة "العفو الدولية" منظمة غير مرغوب فيها في روسيا، موضحًا أن السلطات الروسية تعتبرها "تهديدًا للأمن القومي والنظام الدستوري".
وأوضح العكيلي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن المنظمة "وجهت في الآونة الأخيرة انتقادات كثيرة لملف حقوق الإنسان في روسيا، خاصة خلال الأزمة الأوكرانية، ما وضعها في حالة تصادم مع السلطات الروسية".

وأضاف أن "المنظمة كانت تصدر تقارير ضد روسيا حتى قبل الأزمة، في ما يتعلق بالقضايا الداخلية"، متسائلا عن "صمتها تجاه ما يجري في غزة إن كانت فعلا تدافع عن حقوق الإنسان".

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واعتبر الخبير في القانون الدولي أن وجود منظمة "العفو الدولية" في لندن، جعلها أداة ضغط سياسي على الدول التي لا تتفق مع أجندات بريطانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تدفع "العفو الدولية" إلى "ازدواجية المعايير وتسييس حقوق الإنسان والى الانتقائية في التنديد بما يخدم مصالحها، لا المبادئ العالمية".

وختم بالقول "إن المنظمة منزوعة القرار والاستقلالية وغير موثوقة"، مشيرًا إلى إمكانية أن تلاحق روسيا فرع المنظمة لديها قضائيا إذا ثبت تدخلها في الشأن الروسي.
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