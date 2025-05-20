https://sarabic.ae/20250520/مدفيديف-فكرة-أن-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعمل-نيابة-عن-المجتمع-الدولي-بأكمله-خاطئة-1100790653.html
مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"
مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"
سبوتنيك عربي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دمتري مدفيديف، المحكمة الجنائية الدولية بأنها مثال على "الفشل الذريع". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:43+0000
2025-05-20T14:43+0000
2025-05-20T14:43+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وصرح مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، بأن "فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله هي فكرة خاطئة".وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للقمع الاستعماري الجديد.وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثالث عشر في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار في سانت بطرسبرغ الروسية.
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
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روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دمتري مدفيديف، المحكمة الجنائية الدولية بأنها مثال على "الفشل الذريع".
وصرح مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، بأن "فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله هي فكرة خاطئة".
وقال مدفيديف: "في ظل الانتقادات اللاذعة المتزايدة التي توجه للمحكمة الجنائية الدولية، أود الإشارة إلى ميزتها الوحيدة التي لا شك فيها. ميزتها تكمن في التناقض. يؤكد مثال محكمة لاهاي، بأسلوب مفصل ومحدد ودقيق على نحو غير معتاد، استحالة بناء آليات العدالة الدولية. إنه ببساطة فشل تام".
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للقمع الاستعماري الجديد.
وأضاف ميدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي: "في الواقع، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية أداةً للقمع الاستعماري الجديد".
وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثالث عشر في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار في سانت بطرسبرغ الروسية.