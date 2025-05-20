مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250520/مدفيديف-فكرة-أن-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعمل-نيابة-عن-المجتمع-الدولي-بأكمله-خاطئة-1100790653.html
مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"
مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"
سبوتنيك عربي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دمتري مدفيديف، المحكمة الجنائية الدولية بأنها مثال على "الفشل الذريع". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:43+0000
2025-05-20T14:43+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وصرح مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، بأن "فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله هي فكرة خاطئة".وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للقمع الاستعماري الجديد.وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثالث عشر في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار في سانت بطرسبرغ الروسية.
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية

مدفيديف: فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة"

14:43 GMT 20.05.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دمتري مدفيديف، المحكمة الجنائية الدولية بأنها مثال على "الفشل الذريع".
وصرح مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، بأن "فكرة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله هي فكرة خاطئة".

وقال مدفيديف: "في ظل الانتقادات اللاذعة المتزايدة التي توجه للمحكمة الجنائية الدولية، أود الإشارة إلى ميزتها الوحيدة التي لا شك فيها. ميزتها تكمن في التناقض. يؤكد مثال محكمة لاهاي، بأسلوب مفصل ومحدد ودقيق على نحو غير معتاد، استحالة بناء آليات العدالة الدولية. إنه ببساطة فشل تام".

السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المحكمة الجنائية الدولية تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا
16 مايو, 10:07 GMT
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للقمع الاستعماري الجديد.

وأضاف ميدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي: "في الواقع، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية أداةً للقمع الاستعماري الجديد".

وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثالث عشر في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار في سانت بطرسبرغ الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала