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https://sarabic.ae/20250520/سببان-يسهمان-في-الإصابة-بسرطان-الثدي---1100771387.html
سببان يسهمان في الإصابة بسرطان الثدي
سببان يسهمان في الإصابة بسرطان الثدي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها فريق بحثي من جامعة مانشستر عن سببين رئيسيين يسهمان في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T10:32+0000
2025-05-20T10:32+0000
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن زيادة وزن المرأة، مع تأخر حدوث الحمل الأول، يرتبطان بتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.ووفقا للدراسة، التي نشرت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للسمنة في مدينة ملقة في إسبانيا، قام فريق بحثي من جامعة مانشستر الإنجليزية بدراسة تأثير زيادة الوزن وتأخر الحمل على فرص الإصابة بالسرطان بناء على بيانات تخص 48 ألفا و417 امرأة.وقام الفريق البحثي بتقسيم المشاركات في الدراسة إلى أربع فئات، وهي مجموعة النساء اللواتي حملن قبل سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15%، والنساء اللاتي حملن قبل الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15%، ثم النساء اللاتي حملن بعد سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15%، والنساء اللاتي حملن بعد الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15%.وقال الباحث لي مالكومسون من جامعة مانشستر: "من المهم أن يكون الأطباء على دراية بالعواقب الطبية لزيادة وزن المرأة مع تأخر الحمل أو عدم الإنجاب على الإطلاق، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي".ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن الجمعية الأوروبية للسمنة، فقد أظهر تحليل النتائج أن احتمالات الإصابة بالمرض تتزايد لدى النساء اللواتي حدث لديهن الحمل الأول في سن الثلاثين أو بعدها، وكذلك لدى النساء اللاتي اكتسبن زيادة في الوزن مع تقدم العمر.دراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان"تجويع الأورام" تقنية جديدة لعلاج السرطان
https://sarabic.ae/20241122/علماء-روس-يحسنون-عملية-التشخيص-المبكر-لسرطان-الرحم----1095080721.html
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علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, الثدي, زيادة وزن, وزن, سمنة, السمنة, مكافحة السمنة, السبب الرئيسي للسمنة, امرأة حامل, امرأة
علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, الثدي, زيادة وزن, وزن, سمنة, السمنة, مكافحة السمنة, السبب الرئيسي للسمنة, امرأة حامل, امرأة

سببان يسهمان في الإصابة بسرطان الثدي

10:32 GMT 20.05.2025
CC0 / pixabay / شعار محاربة سرطان الثدي
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها فريق بحثي من جامعة مانشستر عن سببين رئيسيين يسهمان في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن زيادة وزن المرأة، مع تأخر حدوث الحمل الأول، يرتبطان بتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.
ووفقا للدراسة، التي نشرت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للسمنة في مدينة ملقة في إسبانيا، قام فريق بحثي من جامعة مانشستر الإنجليزية بدراسة تأثير زيادة الوزن وتأخر الحمل على فرص الإصابة بالسرطان بناء على بيانات تخص 48 ألفا و417 امرأة.
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وقام الفريق البحثي بتقسيم المشاركات في الدراسة إلى أربع فئات، وهي مجموعة النساء اللواتي حملن قبل سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15%، والنساء اللاتي حملن قبل الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15%، ثم النساء اللاتي حملن بعد سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15%، والنساء اللاتي حملن بعد الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15%.
وخلال فترة الدراسة التي استمرت قرابة ست سنوات تم اكتشاف 1702 حالة إصابة بسرطان الثدي بين المشاركات.
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وقال الباحث لي مالكومسون من جامعة مانشستر: "من المهم أن يكون الأطباء على دراية بالعواقب الطبية لزيادة وزن المرأة مع تأخر الحمل أو عدم الإنجاب على الإطلاق، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي".
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن الجمعية الأوروبية للسمنة، فقد أظهر تحليل النتائج أن احتمالات الإصابة بالمرض تتزايد لدى النساء اللواتي حدث لديهن الحمل الأول في سن الثلاثين أو بعدها، وكذلك لدى النساء اللاتي اكتسبن زيادة في الوزن مع تقدم العمر.
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