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https://sarabic.ae/20250521/اعتقال-رئيس-وزراء-تشاد-السابق-بتهمة-التحريض-على-الكراهية-1100835569.html
اعتقال رئيس وزراء تشاد السابق بتهمة التحريض على الكراهية
اعتقال رئيس وزراء تشاد السابق بتهمة التحريض على الكراهية
سبوتنيك عربي
أمر قاض تشادي، اليوم الأربعاء، بوضع رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة سوكسيس ماسرا، قيد الاحتجاز، بتهمة التحريض على الكراهية. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:38+0000
2025-05-21T20:38+0000
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وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن قاض تشادي قد أمر بوضع ماسرا قيد الاحتجاز، بتهمة التحريض على الكراهية، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقاله.وكان ماسرا قد واجه الرئيس محمد إدريس ديبي، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ورغم أن النتيجة الرسمية أعطته 18% من الأصوات، آنذاك، مقابل 61% لديبي، إلا أن سوكسيس ماسرا أعلن الفوز وأصبح خصما شرسا للرئيس محمد إدريس ديبي.وكانت الشرطة التشادية قد ألقت القبض على مسرا في 16 مايو/أيار الجاري، بتهمة التحريض على الكراهية فيما يتصل بالاشتباكات الدامية في جنوب غرب البلاد.وذكرت الصحيفة الغربية أن ماسرا يواجه تهم أخرى مختلفة، منها التمرد وتشكيل مجموعات مسلحة والتواطؤ معها، والتواطؤ في القتل والحرق العمد.وكان المتحدث باسم الحكومة في تشاد، أعلن الخميس الماضي أن 35 شخصا قتلوا وأصيب ستة آخرون في اشتباك عنيف في إحدى القرى في منطقة لوجون أوكسيدنتال جنوب غربي البلاد.وأوضحت حكومة تشاد في بيان أن الحادث وقع في إحدى القرى، الأربعاء، دون توضيح ملابساته، مشيرة إلى أن قوات الأمن سرعان ما تدخلت في النزاع وسيطرت على الوضع قبل وصول وفد حكومي إلى مكان الحادث لتقديم الدعم للمتضررين.وأدانت الحكومة هذه الأعمال الهمجية، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمعرفة المتورطين في هذه الاشتباكات وملاحقتهم قضائيا، كما دعت إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والحفاظ على السلام والوحدة الوطنية.
https://sarabic.ae/20250506/تشاد-ما-وراء-تصريحات-رئيس-الحكومة-السابق-بشأن-النظام-السياسي-1100229855.html
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أخبار تشاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار تشاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

اعتقال رئيس وزراء تشاد السابق بتهمة التحريض على الكراهية

20:38 GMT 21.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالعاصمة التشادية إنجمينا
العاصمة التشادية إنجمينا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أمر قاض تشادي، اليوم الأربعاء، بوضع رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة سوكسيس ماسرا، قيد الاحتجاز، بتهمة التحريض على الكراهية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن قاض تشادي قد أمر بوضع ماسرا قيد الاحتجاز، بتهمة التحريض على الكراهية، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقاله.
الأمين العام لحكومة تشاد الوزير صالح برمة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
تشاد... ما وراء تصريحات رئيس الحكومة السابق بشأن "النظام السياسي"؟
6 مايو, 18:47 GMT
وكان ماسرا قد واجه الرئيس محمد إدريس ديبي، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ورغم أن النتيجة الرسمية أعطته 18% من الأصوات، آنذاك، مقابل 61% لديبي، إلا أن سوكسيس ماسرا أعلن الفوز وأصبح خصما شرسا للرئيس محمد إدريس ديبي.
وكانت الشرطة التشادية قد ألقت القبض على مسرا في 16 مايو/أيار الجاري، بتهمة التحريض على الكراهية فيما يتصل بالاشتباكات الدامية في جنوب غرب البلاد.
وذكرت الصحيفة الغربية أن ماسرا يواجه تهم أخرى مختلفة، منها التمرد وتشكيل مجموعات مسلحة والتواطؤ معها، والتواطؤ في القتل والحرق العمد.
وكان المتحدث باسم الحكومة في تشاد، أعلن الخميس الماضي أن 35 شخصا قتلوا وأصيب ستة آخرون في اشتباك عنيف في إحدى القرى في منطقة لوجون أوكسيدنتال جنوب غربي البلاد.
وأوضحت حكومة تشاد في بيان أن الحادث وقع في إحدى القرى، الأربعاء، دون توضيح ملابساته، مشيرة إلى أن قوات الأمن سرعان ما تدخلت في النزاع وسيطرت على الوضع قبل وصول وفد حكومي إلى مكان الحادث لتقديم الدعم للمتضررين.
وأدانت الحكومة هذه الأعمال الهمجية، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمعرفة المتورطين في هذه الاشتباكات وملاحقتهم قضائيا، كما دعت إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والحفاظ على السلام والوحدة الوطنية.
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