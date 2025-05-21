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بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
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ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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https://sarabic.ae/20250521/دولة-عربية-تعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إسرائيل-لبدء-إدخال-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-1100805376.html
دولة عربية تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
دولة عربية تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T06:41+0000
2025-05-21T06:41+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "الاتصال أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى".ووفقا للوكالة، "تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين".وأكد وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، "أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".وبحث الجانبان، "الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن"، حسب الوكالة.وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين الماضي، دخول 9 شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".وقال "أوتشا"، في بيان له، إن "دخول تسع شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط"، مشددا على ضرورة السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد الماضي، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.من جانبها حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
https://sarabic.ae/20250520/الأونروا-لـسبوتنيك-المساعدات-التي-سمحت-إسرائيل-بدخولها-غزة-لا-تشكل-نقطة-في-بحر-الاحتياجات-1100795646.html
https://sarabic.ae/20250518/فرنسا-تطالب-إسرائيل-بأن-يكون-استئناف-دخول-المساعدات-إلى-غزة-فوريا-وواسع-النطاق-ودون-عوائق-1100717149.html
https://sarabic.ae/20250516/تونس-تطلق-قافلة-الصمود-نحو-غزة-مبادرة-شعبية-لكسر-الحصار-وإدخال-المساعدات-1100644539.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولة عربية تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

06:41 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية
أطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "الاتصال أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى".
ووفقا للوكالة، "تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين".
المجاعة تشتد في خان يونس جنوبي قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
الأونروا لـ"سبوتنيك": المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها غزة لا تشكل نقطة في بحر الاحتياجات
أمس, 17:22 GMT
وأكد وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، "أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".
وبحث الجانبان، "الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن"، حسب الوكالة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين الماضي، دخول 9 شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".
وقال "أوتشا"، في بيان له، إن "دخول تسع شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط"، مشددا على ضرورة السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
فرنسا تطالب إسرائيل بأن يكون استئناف دخول المساعدات إلى غزة فوريا وواسع النطاق ودون عوائق
18 مايو, 23:00 GMT
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.
وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، قلنا إنه لاستكمال النصر على حماس، هناك شرط أساسي واحد وهو ألا نصل إلى حالة مجاعة في غزة. لن يدعمونا إذا وصلنا إلى ذلك. سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة. هناك قتال شرس وشديد. مقاتلونا يبذلون جهدًا كبيرًا هناك".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد الماضي، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.
أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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16 مايو, 19:36 GMT
من جانبها حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".
واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
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