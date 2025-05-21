https://sarabic.ae/20250521/موسكو-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-الحوار-بين-إيران-وأمريكا-بشأن-البرنامج-النووي-1100817402.html
موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي
موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي
سبوتنيك عربي
صرح نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين بشأن البرنامج النووي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال فينيديكتوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "للأسف، لا يتفق الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية. نأمل أن يسود المنطق السليم".وأشار فينيديكتوف إلى أن الجانب الروسي قدم إسهاما كبيرا في تطوير خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لاستعادة الاتفاق النووي، مضيفا: "لذلك، لدينا الخبرة ذات الصلة".وختم، قائلا: "نأمل أن تتمكن طهران وواشنطن من إيجاد حلول لتهدئة التوترات ورفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران، وفي الوقت ذاته، ننطلق من أن "الترويكا الأوروبية" ستمتنع عن اتخاذ خطوات استفزازية، بما في ذلك لغة الإنذارات والضغوط غير المبررة".وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.وزراء خارجية إيران وقطر وعمان يعقدون محادثات في طهرانوزير الخارجية الإيراني: نريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع جميع العقوبات
https://sarabic.ae/20250521/عراقجي-إيران-تدرس-ما-إذا-كانت-ستشارك-في-الجولة-المقبلة-من-المحادثات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1100810748.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي
صرح نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك في الحوار بين إيران وأمريكا في المرحلة الحالية.
وقال فينيديكتوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "للأسف، لا يتفق الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية. نأمل أن يسود المنطق السليم".
وأكد أن "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين حول البرنامج النووي الإيراني وفي الحوار بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الحالية".
وأشار فينيديكتوف إلى أن الجانب الروسي قدم إسهاما كبيرا في تطوير خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لاستعادة الاتفاق النووي، مضيفا: "لذلك، لدينا الخبرة ذات الصلة".
وختم، قائلا: "نأمل أن تتمكن طهران وواشنطن من إيجاد حلول لتهدئة التوترات ورفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران، وفي الوقت ذاته، ننطلق من أن "الترويكا الأوروبية" ستمتنع عن اتخاذ خطوات استفزازية، بما في ذلك لغة الإنذارات والضغوط غير المبررة".
وانتهت، الأسبوع الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.