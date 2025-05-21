https://sarabic.ae/20250521/نتنياهو-يعلن-استعداد-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-مؤقتا-من-أجل-إطلاق-سراح-المحتجزين-1100832806.html

نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا من أجل إطلاق سراح المحتجزين

نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا من أجل إطلاق سراح المحتجزين

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأريعاء، أن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا وجود 20 محتجزًا... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T18:21+0000

2025-05-21T18:21+0000

2025-05-21T18:21+0000

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وقال نتنياهو: "كل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا، نحن نلتزم بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد".وأضاف: "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة".وتابع: "أعدنا 177 مخطوفًا، منهم 148 على قيد الحياة. هناك بالتأكيد 20 مخطوفًا آخرين على قيد الحياة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-وفد-دبلوماسي-عربي-ودولي-داخل-مخيم-جنين-فيديو-1100820242.html

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https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-وفد-دبلوماسي-عربي-ودولي-داخل-مخيم-جنين-فيديو-1100820242.html

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