https://sarabic.ae/20250521/نتنياهو-يعلن-استعداد-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-مؤقتا-من-أجل-إطلاق-سراح-المحتجزين-1100832806.html
نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا من أجل إطلاق سراح المحتجزين
نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا من أجل إطلاق سراح المحتجزين
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأريعاء، أن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا وجود 20 محتجزًا... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال نتنياهو: "كل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا، نحن نلتزم بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد".وأضاف: "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة".وتابع: "أعدنا 177 مخطوفًا، منهم 148 على قيد الحياة. هناك بالتأكيد 20 مخطوفًا آخرين على قيد الحياة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-وفد-دبلوماسي-عربي-ودولي-داخل-مخيم-جنين-فيديو-1100820242.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا من أجل إطلاق سراح المحتجزين
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأريعاء، أن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا وجود 20 محتجزًا إسرائيليا في القطاع على قيد الحياة.
وقال نتنياهو: "كل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا، نحن نلتزم بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد".
وتابع: "قواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع وزير الدفاع بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا".
وأضاف: "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة".
وتابع: "أعدنا 177 مخطوفًا، منهم 148 على قيد الحياة. هناك بالتأكيد 20 مخطوفًا آخرين على قيد الحياة".
وأضاف: "أصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.