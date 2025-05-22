https://sarabic.ae/20250522/المركزي-المصري-يعلن-خفض-أسعار-الفائدة-1100868118.html
"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة
"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المئة.وبحسب بيان البنك، فإن القرار يمثل انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، التي حدثت عقب اجتماع اللجنة في أبريل/ نيسان السابق.ولفت بيان البنك إلى أن هناك تراجع عالمي في معدلات النمو بسبب التطورات التي تشهدها سياسات التجارة العالمية والتخوفات الخاصة من حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.وأوضح البنك أنه مثله مثل باقي البنوك المركزية في العالم، يتخذ سياسات نقدية حذرة بسبب ما وصفه بحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.وفي أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
https://sarabic.ae/20250417/البنك-المركزي-المصري-يخفض-معدلات-الفائدة-225-1099653238.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
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"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المئة.
وبحسب بيان البنك، فإن القرار يمثل انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
، التي حدثت عقب اجتماع اللجنة في أبريل/ نيسان السابق.
ولفت بيان البنك إلى أن هناك تراجع عالمي في معدلات النمو بسبب التطورات التي تشهدها سياسات التجارة العالمية والتخوفات الخاصة من حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضح البنك أنه مثله مثل باقي البنوك المركزية
في العالم، يتخذ سياسات نقدية حذرة بسبب ما وصفه بحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفي أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.