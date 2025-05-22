"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250522/المركزي-المصري-يعلن-خفض-أسعار-الفائدة-1100868118.html
"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة
"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T16:23+0000
2025-05-22T16:23+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100868264_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5c029d16980475c6f8077bb5c11600dd.jpg
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المئة.وبحسب بيان البنك، فإن القرار يمثل انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، التي حدثت عقب اجتماع اللجنة في أبريل/ نيسان السابق.ولفت بيان البنك إلى أن هناك تراجع عالمي في معدلات النمو بسبب التطورات التي تشهدها سياسات التجارة العالمية والتخوفات الخاصة من حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.وأوضح البنك أنه مثله مثل باقي البنوك المركزية في العالم، يتخذ سياسات نقدية حذرة بسبب ما وصفه بحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.وفي أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
https://sarabic.ae/20250417/البنك-المركزي-المصري-يخفض-معدلات-الفائدة-225-1099653238.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100868264_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_3e312cb6af287e26e9f25db1c85e3fef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

"المركزي المصري" يعلن خفض أسعار الفائدة

16:23 GMT 22.05.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributorعملات مصرية
عملات مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributor
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المئة.
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25%
17 أبريل, 18:04 GMT
وبحسب بيان البنك، فإن القرار يمثل انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، التي حدثت عقب اجتماع اللجنة في أبريل/ نيسان السابق.
ولفت بيان البنك إلى أن هناك تراجع عالمي في معدلات النمو بسبب التطورات التي تشهدها سياسات التجارة العالمية والتخوفات الخاصة من حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضح البنك أنه مثله مثل باقي البنوك المركزية في العالم، يتخذ سياسات نقدية حذرة بسبب ما وصفه بحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفي أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала