https://sarabic.ae/20250522/دراسة-الأجساد-الحية-تتوهج-بضوء-خافت-يختفي-عند-الموت-1100874093.html

دراسة: الأجساد الحية "تتوهج" بضوء خافت يختفي عند الموت

دراسة: الأجساد الحية "تتوهج" بضوء خافت يختفي عند الموت

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط وثيق بين "الانبعاث الفوتوني الضعيف جدًا" المنبعث من الكائنات الحية والحالة الحيوية لها، مما يفتح آفاقًا واعدة لتطبيقات طبية غير... 22.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-22T20:07+0000

2025-05-22T20:07+0000

2025-05-22T20:07+0000

مجتمع

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قام العلماء جامعة "كالغاري" الكندية بإجراء تجربة على فأر صغير في بيئة مظلمة تمامًا باستخدام كاميرا فائقة الحساسية، حيث رصدوا بقعًا من الضوء الخافت تتلألأ من جسمه، كأن الحياة نفسها تشع، لكن عندما توقف قلب الفأر، وتم تعريض جسده لنفس الظروف، اختفى الضوء تقريبا.وأكد العلماء أن النتيجة كانت زيادة انبعاث الضوء في المناطق المصابة، حتى قبل أن تظهر أي علامات مرئية، وكانت النباتات "تضيء" استجابة للضغط أو الإصابة، وكأنها تصدر صرخة صامتة من الضوء، لا تسمعها الأذن، ولا تراها العين المجردة.وأوضحت الدراسة التي نشرت قبل أيام أن هذا الضوء ينتج عن تفاعلات كيميائية حيوية تنطوي على الجذور الحرة، التي تطلق فوتونات عند حدوث اضطرابات إلكترونية بسبب الإجهاد أو الإصابة.وتعد هذه النتائج خطوة واعدة، إذ يمكن أن تسهم في تطوير تقنيات تصوير غير جراحية، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية، للكشف المبكر عن الإجهاد الخلوي وإصابات الأنسجة، وربما رصد علامات المرض قبل ظهورها.ميكروبات "متطرفة" لا مثيل لها كانت مختبئة في مركبة لـ"ناسا" أرسلت إلى المريخ"سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو

https://sarabic.ae/20250521/دراسة-جديدة-أسباب-الخرف-يمكن-أن-تظهر-لدى-الأطفال-1100816504.html

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