https://sarabic.ae/20250523/من-هو-المبعوث-الأمريكي-الجديد-إلى-سوريا-1100904785.html

من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟

من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟

سبوتنيك عربي

عينت الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها لدى تركيا توم بارك، مبعوثا خاصا إلى سوريا، وهو شخصية بارزة في عالم المال والسياسة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T17:06+0000

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أعلن ذلك باراك، اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع "إكس"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو دعم الاستقرار في سوريا.وقال باراك: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي وهو هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) نهائيا، كما أنه يمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".بدأ باراك مسيرته المهنية كمحام مالي في شركات دولية تولت مشاريع في السعودية لصالح شركات كبرى، كما شغل مناصب عليا في شركات تطوير واستثمار عالمية.ويحمل باراك سجلا حافلا في العمل الحكومي، إذ عينه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان في نائبا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية عام 1982.وفي عام 2016، ترأس اللجنة التنظيمية لتنصيب الرئيس دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.وتوم بارك، هو من مواليد لوس أنجلوس، وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك، ويتحدث عدة لغات من بينها الإسبانية والفرنسية والعربية، وقد نال وسام جوقة الشرف الفرنسي، أحد أرفع الأوسمة المدنية في فرنسا، منحه إياه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.يذكر أن واشنطن تسعى لصياغة سياسة جديدة نحو سوريا في ظل تغير موازين القوى العالمية، وبعد سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وتولي أحمد الشرع، منصب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية.

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