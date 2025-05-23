من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟

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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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29 د
مدار الليل والنهار
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29 د
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مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
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بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
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خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟
من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟
سبوتنيك عربي
عينت الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها لدى تركيا توم بارك، مبعوثا خاصا إلى سوريا، وهو شخصية بارزة في عالم المال والسياسة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T17:06+0000
2025-05-23T17:06+0000
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أعلن ذلك باراك، اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع "إكس"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو دعم الاستقرار في سوريا.وقال باراك: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي وهو هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) نهائيا، كما أنه يمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".بدأ باراك مسيرته المهنية كمحام مالي في شركات دولية تولت مشاريع في السعودية لصالح شركات كبرى، كما شغل مناصب عليا في شركات تطوير واستثمار عالمية.ويحمل باراك سجلا حافلا في العمل الحكومي، إذ عينه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان في نائبا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية عام 1982.وفي عام 2016، ترأس اللجنة التنظيمية لتنصيب الرئيس دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.وتوم بارك، هو من مواليد لوس أنجلوس، وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك، ويتحدث عدة لغات من بينها الإسبانية والفرنسية والعربية، وقد نال وسام جوقة الشرف الفرنسي، أحد أرفع الأوسمة المدنية في فرنسا، منحه إياه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.يذكر أن واشنطن تسعى لصياغة سياسة جديدة نحو سوريا في ظل تغير موازين القوى العالمية، وبعد سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وتولي أحمد الشرع، منصب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية.
https://sarabic.ae/20250518/جهاز-غامض-أمام-ترامب-في-لقائه-مع-الشرع-وابن-سلمان-يثير-الجدل-1100691536.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, دونالد ترامب

من هو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا؟

17:06 GMT 23.05.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski / Staffالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski / Staff
تابعنا عبر
عينت الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها لدى تركيا توم بارك، مبعوثا خاصا إلى سوريا، وهو شخصية بارزة في عالم المال والسياسة.
أعلن ذلك باراك، اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع "إكس"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو دعم الاستقرار في سوريا.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل
18 مايو, 09:14 GMT
وقال باراك: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي وهو هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) نهائيا، كما أنه يمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".
بدأ باراك مسيرته المهنية كمحام مالي في شركات دولية تولت مشاريع في السعودية لصالح شركات كبرى، كما شغل مناصب عليا في شركات تطوير واستثمار عالمية.
ويحمل باراك سجلا حافلا في العمل الحكومي، إذ عينه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان في نائبا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية عام 1982.
وفي عام 2016، ترأس اللجنة التنظيمية لتنصيب الرئيس دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.
وتوم بارك، هو من مواليد لوس أنجلوس، وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك، ويتحدث عدة لغات من بينها الإسبانية والفرنسية والعربية، وقد نال وسام جوقة الشرف الفرنسي، أحد أرفع الأوسمة المدنية في فرنسا، منحه إياه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
يذكر أن واشنطن تسعى لصياغة سياسة جديدة نحو سوريا في ظل تغير موازين القوى العالمية، وبعد سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وتولي أحمد الشرع، منصب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية.
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