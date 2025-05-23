https://sarabic.ae/20250523/نابولي-يتوج-بلقب-الدوري-الإيطالي-للمرة-الرابعة-في-تاريخه-1100910138.html
نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه
نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه
سبوتنيك عربي
توج فريق نابولي، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من المسابقة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T21:27+0000
2025-05-23T21:27+0000
2025-05-23T21:27+0000
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سجل لنابولي لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 42، ثم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.وشهدت الجولة ذاتها فوز أقرب ملاحقيه إنتر ميلان 2-صفر على مضيفه كومو.وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1987، و1990، و2023، أما إنتر فسيبحث عن التعويض في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يواجه باريس سان جرمان الفرنسي يوم 31 مايو/ آيار الجاري في ميونيخ.
https://sarabic.ae/20241112/مدرب-نابولي-الإيطالي-يكشف-السبب-وراء-التعادل-مع-إنتر-ميلان-1094739143.html
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رياضة, إيطاليا, منوعات, الأخبار
رياضة, إيطاليا, منوعات, الأخبار
نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه
توج فريق نابولي، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من المسابقة.
سجل لنابولي لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 42، ثم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وشهدت الجولة ذاتها فوز أقرب ملاحقيه إنتر ميلان 2-صفر على مضيفه كومو.
12 نوفمبر 2024, 19:06 GMT
وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.
وتوج نابولي
بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1987، و1990، و2023، أما إنتر فسيبحث عن التعويض في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يواجه باريس سان جرمان الفرنسي يوم 31 مايو/ آيار الجاري في ميونيخ.