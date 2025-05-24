https://sarabic.ae/20250524/الخارجية-الروسية-تعلق-على-عملية-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا-1100928305.html
الخارجية الروسية تعلق على عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن تبادل أسرى الحرب الذي بادر به الجانب الروسي، أسقط كل حجج الغرب بأن روسيا، لا تريد التفاوض... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T13:14+0000
2025-05-24T13:14+0000
2025-05-24T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقالت زاخاروفا، حول تبادل الأسرى مع أوكرانيا: "هذا الوضع يقوّض تمامًا الحجج أو ربما يمكن القول شبه الحجج للمجتمع الليبرالي الغربي بأن روسيا لا تريد التفاوض وليست مستعدة لذلك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 307 عسكريين روس من الأراضي، التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، مقابل تسليم 307 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/ أيار الجاري في مدينة إسطنبول التركية، ما يقرب من ساعتين. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا، بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيارئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250524/الدفاع-الروسية-عودة--307-عسكريين-إلى-روسيا-في-إطار-عملية-تبادل-مع-أوكرانيا-1100923199.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تعلق على عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن تبادل أسرى الحرب الذي بادر به الجانب الروسي، أسقط كل حجج الغرب بأن روسيا، لا تريد التفاوض مع أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا، حول تبادل الأسرى مع أوكرانيا: "هذا الوضع يقوّض تمامًا الحجج أو ربما يمكن القول شبه الحجج للمجتمع الليبرالي الغربي بأن روسيا لا تريد التفاوض وليست مستعدة لذلك".
وأشارت في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا"، إلى أن "تبادل الأسرى تم بمبادرة من الجانب الروسي وتم تنفيذه في أقصر وقت ممكن".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 307 عسكريين روس من الأراضي، التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، مقابل تسليم 307 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن 270 عسكريًا و120 مدنيًا، عادوا إلى روسيا في إطار عملية تبادل تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا.
واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/ أيار الجاري في مدينة إسطنبول التركية، ما يقرب من ساعتين. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا، بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار
المحتمل في المستقبل.