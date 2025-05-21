https://sarabic.ae/20250521/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يريد-منع-أي-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا--1100822074.html

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تريد منع إطلاق أي عملية سلام حقيقية في أوكرانيا. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T13:20+0000

2025-05-21T13:20+0000

2025-05-21T13:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "خطتهم الحقيقية (دول الاتحاد الأوروبي) واضحة، وهي منع إطلاق أي عملية تفاوضية حقيقية بشأن السلام في أوكرانيا".وقالت: "من الواضح لأي شخص عاقل أن الحديث هنا لا يتعلق بهدنة، بل بإعادة تسليح. لذا، فإن كل هذه الدعوات الأوروبية ليست سوى تكهنات ساخرة".وأكدت أن روسيا مستعدة للعمل بشكل فعال وبنّاء لتحقيق السلام في أوكرانيا، حيث لن يكون هناك أي تهديد لأمن روسياوأكدت أن روسيا مهتمة بصدق بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية؛ وهذا موقف ثابت أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا باقتراحه إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني دون شروط مسبقة.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أنه من الضروري إيجاد حلول وسط تناسب الأطراف.وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الاثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكوروبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا

https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-مذكرة-التفاهم-بين-روسيا-وأوكرانيا-يتم-العمل-عليها-بشكل-سري--1100815431.html

https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-يعلق-على-من-سيوقع-وثائق-مع-روسيا-نيابة-عن-أوكرانيا-1100802465.html

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