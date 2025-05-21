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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250521/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يريد-منع-أي-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا--1100822074.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تريد منع إطلاق أي عملية سلام حقيقية في أوكرانيا. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T13:20+0000
2025-05-21T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "خطتهم الحقيقية (دول الاتحاد الأوروبي) واضحة، وهي منع إطلاق أي عملية تفاوضية حقيقية بشأن السلام في أوكرانيا".وقالت: "من الواضح لأي شخص عاقل أن الحديث هنا لا يتعلق بهدنة، بل بإعادة تسليح. لذا، فإن كل هذه الدعوات الأوروبية ليست سوى تكهنات ساخرة".وأكدت أن روسيا مستعدة للعمل بشكل فعال وبنّاء لتحقيق السلام في أوكرانيا، حيث لن يكون هناك أي تهديد لأمن روسياوأكدت أن روسيا مهتمة بصدق بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية؛ وهذا موقف ثابت أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا باقتراحه إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني دون شروط مسبقة.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أنه من الضروري إيجاد حلول وسط تناسب الأطراف.وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الاثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكوروبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-مذكرة-التفاهم-بين-روسيا-وأوكرانيا-يتم-العمل-عليها-بشكل-سري--1100815431.html
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-يعلق-على-من-سيوقع-وثائق-مع-روسيا-نيابة-عن-أوكرانيا-1100802465.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الاتحاد الأوروبي يريد منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

13:20 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تريد منع إطلاق أي عملية سلام حقيقية في أوكرانيا.
وقالت ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "خطتهم الحقيقية (دول الاتحاد الأوروبي) واضحة، وهي منع إطلاق أي عملية تفاوضية حقيقية بشأن السلام في أوكرانيا".

وأكدت ماتفيينكو أن "دول الاتحاد الأوروبي تستمر في المطالبة بهدنة لمدة 30 يومًا، بينما تعلن في الوقت ذاته عن مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة القاتلة لاستخدامها في الصراع مع روسيا".

وقالت: "من الواضح لأي شخص عاقل أن الحديث هنا لا يتعلق بهدنة، بل بإعادة تسليح. لذا، فإن كل هذه الدعوات الأوروبية ليست سوى تكهنات ساخرة".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري
10:25 GMT
وأكدت أن روسيا مستعدة للعمل بشكل فعال وبنّاء لتحقيق السلام في أوكرانيا، حيث لن يكون هناك أي تهديد لأمن روسيا

وقالت: "كنا، وما زلنا، مستعدين للعمل بشكل بنّاء وفعّال لتحقيق السلام. ولكن، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن هذا ليس وقف إطلاق نار مؤقتًا، والذي، في غياب آلية مراقبة واضحة، ستخرقه كييف فورًا، بل هو سلام حقيقي وطويل الأمد. سلام لن ينشأ فيه أي تهديد للأمن القومي الروسي من أراضي أوكرانيا".

وأكدت أن روسيا مهتمة بصدق بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية؛ وهذا موقف ثابت أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا باقتراحه إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني دون شروط مسبقة.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
الكرملين يعلق على من سيوقع وثائق مع روسيا نيابة عن أوكرانيا
02:13 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أنه من الضروري إيجاد حلول وسط تناسب الأطراف.
وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الاثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة حول معاهدة سلام مستقبلية محتملة. وبدوره، قال ترامب، بعد المحادثة، إنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لحل الصراع في أوكرانيا.

واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.
وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكو
روبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا
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