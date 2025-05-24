https://sarabic.ae/20250524/لأول-مرة-منذ-رحيل-الأسد-فنان-سوري-شهير-يعود-إلى-دمشق-ويثير-جدلا-واسعا-1100917123.html

لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا

لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا

سبوتنيك عربي

عاد الفنان السوري الشهير باسم ياخور، أمس الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غياب قارب الـ6 أشهر، إذ غادر البلاد تزامنا مع رحيل حكومة الرئيس السوري السابق... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T09:15+0000

2025-05-24T09:15+0000

2025-05-24T09:15+0000

أخبار سوريا اليوم

دمشق

باسم ياخور

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وأفادت تقارير إعلامية بأن ياخور، وصل إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي، وجاءت عودته بوساطة من لجنة صناعة الدراما السورية.وحتى الآن، لم تتضح طبيعة زيارة ياخور للعاصمة السورية، ولا يُعرف إن كانت مؤقتة أم تمهيدا لعودة دائمة.وكان ياخور، قد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تحدث فيها عن أحداث سوريا الأخيرة.عودة ياخور وظهوره المفاجئ في دمشق، أثار ضجة واسعة في سوريا، وحظي بردود أفعال واسعة، جمعت بين مؤيد ومعارض، إذ علق أحدهم قائلا: "موضوع عودة باسم ياخور، رجع للبلد ضل برا هاد خيارو، مواطن سوري".فيما علق متابع آخر، منددًا بعودة الفنان السوري، قائلا: "يجب عدم إعادة تدوير هؤلاء الشبيحة من فنانين وفنانات ممن تلذذوا بقهرنا ودمائنا، وبدون حتى اعتذار عن مواقفهم السابقة".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب شمالي البلاد، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري السابق عند المعابر الحدودية.وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية مارس/ آذار الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الشعب الرئاسي في العاصمة دمشق، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية، التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق

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أخبار سوريا اليوم, دمشق, باسم ياخور