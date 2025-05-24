لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا

عربي
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250524/لأول-مرة-منذ-رحيل-الأسد-فنان-سوري-شهير-يعود-إلى-دمشق-ويثير-جدلا-واسعا-1100917123.html
لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا
لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
عاد الفنان السوري الشهير باسم ياخور، أمس الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غياب قارب الـ6 أشهر، إذ غادر البلاد تزامنا مع رحيل حكومة الرئيس السوري السابق... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T09:15+0000
2025-05-24T09:15+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
باسم ياخور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_0903113b5bf45ed66fed3548d488e3d0.jpg
وأفادت تقارير إعلامية بأن ياخور، وصل إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي، وجاءت عودته بوساطة من لجنة صناعة الدراما السورية.وحتى الآن، لم تتضح طبيعة زيارة ياخور للعاصمة السورية، ولا يُعرف إن كانت مؤقتة أم تمهيدا لعودة دائمة.وكان ياخور، قد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تحدث فيها عن أحداث سوريا الأخيرة.عودة ياخور وظهوره المفاجئ في دمشق، أثار ضجة واسعة في سوريا، وحظي بردود أفعال واسعة، جمعت بين مؤيد ومعارض، إذ علق أحدهم قائلا: "موضوع عودة باسم ياخور، رجع للبلد ضل برا هاد خيارو، مواطن سوري".فيما علق متابع آخر، منددًا بعودة الفنان السوري، قائلا: "يجب عدم إعادة تدوير هؤلاء الشبيحة من فنانين وفنانات ممن تلذذوا بقهرنا ودمائنا، وبدون حتى اعتذار عن مواقفهم السابقة".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب شمالي البلاد، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري السابق عند المعابر الحدودية.وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية مارس/ آذار الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الشعب الرئاسي في العاصمة دمشق، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية، التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق
https://sarabic.ae/20250309/الفنان-السوري-مصطفى-الخاني-يندد-بـمجازر-الساحل-ويطالب-بمحاسبة-المسؤولين-عنها-1098533445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5ec2b4289ab94fe9266d6c2c06b797.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, دمشق, باسم ياخور
أخبار سوريا اليوم, دمشق, باسم ياخور

لأول مرة منذ رحيل الأسد... فنان سوري شهير يعود إلى دمشق ويثير جدلا واسعا

09:15 GMT 24.05.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
عاد الفنان السوري الشهير باسم ياخور، أمس الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غياب قارب الـ6 أشهر، إذ غادر البلاد تزامنا مع رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ياخور، وصل إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي، وجاءت عودته بوساطة من لجنة صناعة الدراما السورية.

وانتشرت صور للفنان السوري في لقاء مع عدد من الفنانين في أحد مطاعم دمشق، من بينهم طارق مرعشلي، ليث المفتي، وآخرون.

وحتى الآن، لم تتضح طبيعة زيارة ياخور للعاصمة السورية، ولا يُعرف إن كانت مؤقتة أم تمهيدا لعودة دائمة.
وكان ياخور، قد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تحدث فيها عن أحداث سوريا الأخيرة.

حيث أكد الفنان السوري الشهير، في رده على الانتقادات، أن "من حق أي إنسان التعبير عن رأيه ما دام لا يؤذي أحدًا"، مشيرًا إلى أن "الصواب والخطأ في الرأي مسألة قابلة للنقاش، ولا يحق لأحد أن يسلب الآخر هذا الحق".

الممثل السوري مصطفى الخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
9 مارس, 17:14 GMT
عودة ياخور وظهوره المفاجئ في دمشق، أثار ضجة واسعة في سوريا، وحظي بردود أفعال واسعة، جمعت بين مؤيد ومعارض، إذ علق أحدهم قائلا: "موضوع عودة باسم ياخور، رجع للبلد ضل برا هاد خيارو، مواطن سوري".
فيما علق متابع آخر، منددًا بعودة الفنان السوري، قائلا: "يجب عدم إعادة تدوير هؤلاء الشبيحة من فنانين وفنانات ممن تلذذوا بقهرنا ودمائنا، وبدون حتى اعتذار عن مواقفهم السابقة".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب شمالي البلاد، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري السابق عند المعابر الحدودية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن قرارات عدة، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية مارس/ آذار الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الشعب الرئاسي في العاصمة دمشق، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية، التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"
الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала