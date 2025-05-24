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مصر تعيد 71 شخصا من رعاياها في ليبيا وسط تصاعد التوترات الأمنية بطرابلس
مصر تعيد 71 شخصا من رعاياها في ليبيا وسط تصاعد التوترات الأمنية بطرابلس
سبوتنيك عربي
استعادت مصر، مساء أمس الجمعة، 71 شخصا من مواطنيها المتواجدين في ليبيا، وذلك في إطار جهود حماية رعاياها بالخارج وسط التصاعد الأمني الأخير في العاصمة الليبية... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "الحكومة المصرية وجّهت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى ليبيا، لنقل المواطنين الراغبين في العودة، والذين سبق لهم تسجيل بياناتهم لدى السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات المشكلة بوزارة الخارجية المصرية".وأضاف البيان: "جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وضمان سلامتهم، خاصة في ظل الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية".وأعربت القاهرة عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد العسكري الدائر في طرابلس، محذّرة من أن "الاشتباكات قد تؤدي إلى مواجهات أوسع تهدد استقرار ليبيا وأمن مواطنيها"، كما حثّت الخارجية المصرية، جميع المصريين الموجودين في ليبيا، على "التزام أقصى درجات الحذر"، والبقاء في منازلهم لحين استتباب الأوضاع، مع ضرورة التواصل الفوري مع السفارة في حال أي طارئ.وفي وقت سابق، أكد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، دعم مصر للحل الليبي - الليبي التوافقي بما يحقق تطلعات الليبيين.جاء ذلك خلال لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية، برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن رشاد، شدد على "ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا"، أما رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، فقد أكد عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.ودعت مصر، في وقت سابق، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تعيد 71 شخصا من رعاياها في ليبيا وسط تصاعد التوترات الأمنية بطرابلس
07:02 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 07:52 GMT 24.05.2025)
استعادت مصر، مساء أمس الجمعة، 71 شخصا من مواطنيها المتواجدين في ليبيا، وذلك في إطار جهود حماية رعاياها بالخارج وسط التصاعد الأمني الأخير في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "الحكومة المصرية وجّهت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى ليبيا، لنقل المواطنين الراغبين في العودة، والذين سبق لهم تسجيل بياناتهم لدى السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات المشكلة بوزارة الخارجية المصرية".
وأضاف البيان: "جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وضمان سلامتهم، خاصة في ظل الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية
".
وأعربت القاهرة عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد العسكري الدائر في طرابلس، محذّرة من أن "الاشتباكات قد تؤدي إلى مواجهات أوسع تهدد استقرار ليبيا وأمن مواطنيها"، كما حثّت الخارجية المصرية، جميع المصريين الموجودين في ليبيا، على "التزام أقصى درجات الحذر"، والبقاء في منازلهم لحين استتباب الأوضاع، مع ضرورة التواصل الفوري مع السفارة في حال أي طارئ.
وجددت مصر دعوتها للأطراف الليبية كافة، إلى "إعلاء المصلحة الوطنية" ووقف التصعيد، واللجوء إلى الحوار لحماية مقدرات الدولة الليبية. يأتي ذلك فيما تشهد طرابلس مواجهات مسلحة متقطعة منذ مقتل عبد الغني الككلي (المعروف بغنيوة)، قائد جهاز "دعم الاستقرار"، على يد فصائل موالية لحكومة الوحدة الوطنية، في 12 مايو/ أيار الجاري.
وفي وقت سابق، أكد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، دعم مصر للحل الليبي - الليبي التوافقي بما يحقق تطلعات الليبيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية، برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن رشاد، شدد على "ضرورة الحد من التدخلات الخارجية
في ليبيا"، أما رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، فقد أكد عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وشدد صالح، على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما أعرب عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يسهم في استقرار الأوضاع في البلاد.
ودعت مصر، في وقت سابق، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي
، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.