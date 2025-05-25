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إعلام تركي: أنقرة تستعد لإنشاء أول قاعدتين بحرية وجوية في سوريا
إعلام تركي: أنقرة تستعد لإنشاء أول قاعدتين بحرية وجوية في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية التركية، بأن القوات المسلحة التركية، تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، في إطار مكافحة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T09:15+0000
2025-05-25T09:15+0000
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وقالت تقارير نشرتها تلك الوسائل: "أنقرة ستقدم المساعدة للسلطات السورية في مجال تنظيم الجيش وقوات الأمن".ووفقا لها، في إطار الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، تُعقد اجتماعات دورية بين 5 دول، بما في ذلك تركيا، لبحث آلية محاربة التنظيم، ولم يتم تحديد البلدان الأخرى المشاركة في المفاوضات.وبحسب مصادر، فإن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يساعد في حل عدد من القضايا الرئيسية في الأزمة السورية.وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول التركية، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع"."مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديوالمبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالشرع في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

إعلام تركي: أنقرة تستعد لإنشاء أول قاعدتين بحرية وجوية في سوريا

09:15 GMT 25.05.2025
© Sputnikالجيش التركي في جرابلس السورية
الجيش التركي في جرابلس السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية التركية، بأن القوات المسلحة التركية، تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، في إطار مكافحة الإرهاب.
وقالت تقارير نشرتها تلك الوسائل: "أنقرة ستقدم المساعدة للسلطات السورية في مجال تنظيم الجيش وقوات الأمن".

وأوضحت المصادر أن "القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة جوية وقاعدة بحرية في سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)".

ووفقا لها، في إطار الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، تُعقد اجتماعات دورية بين 5 دول، بما في ذلك تركيا، لبحث آلية محاربة التنظيم، ولم يتم تحديد البلدان الأخرى المشاركة في المفاوضات.

وبحسب صحيفة "توركيه"، فإن تركيا ستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز الأمن بالمنطقة.

أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
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أمس, 14:58 GMT
وبحسب مصادر، فإن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يساعد في حل عدد من القضايا الرئيسية في الأزمة السورية.

يذكر أن القوات التركية، تتواجد حاليًا بشكل رئيسي شمالي سوريا.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول التركية، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
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