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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية، نجحت في اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمينة على إسرائيل، قبل قليل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T08:27+0000
2025-05-25T08:29+0000
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وأشار في بيان له، إلى أن "صفارات الإنذار دوّت في منطقة القدس، ومستوطنات جنوب الضفة الغربية والتجمعات السكنية القريبة من البحر الميت، وقبل انطلاق صفارات الإنذار بحوالي 5 دقائق، تم إطلاق تحذير مبكر للسكان، لتنبيههم بالهجوم الصاروخي بعيد المدى، عبر إشعار فوري على هواتفهم".ومنذ 18 مارس/ آذار 2025، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، إذ أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية 39 صاروخا بالستيا، وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة على إسرائيل.وفي وقت سابق، كشف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ253 صاروخا بالستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد 4 مايو 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
https://sarabic.ae/20250523/أنصار-الله-تعلن-قصف-مطار-بن-غوريون-للمرة-الثالثة-في-يوم-واحد-1100888371.html
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أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

08:27 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 08:29 GMT 25.05.2025)
© Photo / Public Domain"القبة الحديدية" الإسرائيليةِ
القبة الحديدية الإسرائيليةِ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
"القبة الحديدية" الإسرائيليةِ
© Photo / Public Domain
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية، نجحت في اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمينة على إسرائيل، قبل قليل.
وأشار في بيان له، إلى أن "صفارات الإنذار دوّت في منطقة القدس، ومستوطنات جنوب الضفة الغربية والتجمعات السكنية القريبة من البحر الميت، وقبل انطلاق صفارات الإنذار بحوالي 5 دقائق، تم إطلاق تحذير مبكر للسكان، لتنبيههم بالهجوم الصاروخي بعيد المدى، عبر إشعار فوري على هواتفهم".
ومنذ 18 مارس/ آذار 2025، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، إذ أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية 39 صاروخا بالستيا، وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة على إسرائيل.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
23 مايو, 09:28 GMT
وفي وقت سابق، كشف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ253 صاروخا بالستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد 4 مايو 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
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