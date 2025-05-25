https://sarabic.ae/20250525/الحرس-الثوري-الإيراني-نخوض-حربا-بلا-خوف-وأعداؤنا-يعيشون-في-قلق-1100951294.html

الحرس الثوري الإيراني: نخوض حربا بلا خوف وأعداؤنا يعيشون في قلق

الحرس الثوري الإيراني: نخوض حربا بلا خوف وأعداؤنا يعيشون في قلق

سبوتنيك عربي

صرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، بأن بلاده تخوض حربًا شاملة، لكنها لا تعاني من أي اضطراب داخلي. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح سلامي، خلال مراسم تكريم قدامى "الدفاع المقدس"، أن" الشعب الإيراني يعيش في استقرار وهدوء، دون ذعر أو فوضى".وأضاف أن "هذا الاستقرار وسط التحديات يعد ظاهرة نادرة في التاريخ الحديث"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأشار إلى أن "خصوم إيران، وعلى رأسهم إسرائيل، يعيشون حالة من التوتر والقلق المستمر".وكشفت مصادر إسرائيلية، في الأيام الماضية، تفاصيل استعدادات إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة في حال انهيار المفاوضات، وذلك قبل يوم من انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.وقال مصدر مطلع لتلك الوسائل، إن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين على إسرائيل التحرك بسرعة في حال فشلت المفاوضات"، إلا أنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش بأن الضربة ستكون أقل فعالية لاحقا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.

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