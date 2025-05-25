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بينها بلد عربي.. 10 دول "كسر" مواطنوها تأشيرة السياحة الأمريكية
بينها بلد عربي.. 10 دول "كسر" مواطنوها تأشيرة السياحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تجاوز أكثر من نصف مليون أجنبي المدة القانونية المسموح بها للبقاء داخل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شرعية، حسب آخر إحصائيات رسمية عن عام 2023. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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هذا العدد يعود إلى 10 دول بينها دولة عربية، هي السودان، حسبما ذكرت إحصائيات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي نشرها موقع "ستاتيستا".وكشفت الإحصائيات أن نحو 40 في المئة من الأجانب الذين يقيمون بطريقة غير قانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية دخلوا البلاد بتأشيرات سليمة، لكنهم لم يغادروها عند انتهاء مدة التأشيرة، بينما دخلت النسبة الأخرى عن طريق عبور الحدود بطريقة غير شرعية.وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي عدد المتجاوزين لمدة الإقامة داخل أمريكا خلال السنة المالية 2023 نحو 510 آلاف شخص.وجاءت الدول الأفريقية في صدارة قائمة الدول الـ 10، الأولى، بنسبة كسر تأشيرة الإقامة وعدم مغادرة البلاد بعد انتهائها، بينما احتلت الهند المرتبة رقم 10.لكن الإحصائيات تشير إلى أنه رغم ارتفاع نسبة مخالفات التأشيرات إلى عدد القادمين من كل دولة وتصدر دول أفريقية للقائمة، إلا أنه عندما يتم المقارنة بين عدد القادمين من كل دولة وعدد المخالفين، يتضح أن المكسيك تتصدر القائمة بأكثر من 52 ألف مخالف بقي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مدة تأشيرته، بينما جاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بـ 43 ألف مخالف تقريبا، وهايتي بنحو 28 ألف شخص، والدومنيكان بنحو 22 ألف شخص، والبرازيل بـ 21.6 ألف مواطن، وفنزويلا بـ 21.5 ألف مخالف والهند بـ 19.4 ألف مصاب.ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين ووضع خطط لنقل أعداد كبيرة منهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
https://sarabic.ae/20230502/تقرير-أمريكي-يرصد-أكثر-الدول-العربية-وأقلها-حصولا-على-تأشيرات-دخول-إلى-أمريكا-1076564618.html
https://sarabic.ae/20250124/بطائرات-عسكرية-إدارة-ترامب-تكشف-عن-أكبر-عملية-ترحيل-للمهاجرين-في-أمريكا-1097108798.html
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بينها بلد عربي.. 10 دول "كسر" مواطنوها تأشيرة السياحة الأمريكية

15:15 GMT 25.05.2025
© Getty Images / Ivan-balvanتأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية
تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Getty Images / Ivan-balvan
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تجاوز أكثر من نصف مليون أجنبي المدة القانونية المسموح بها للبقاء داخل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شرعية، حسب آخر إحصائيات رسمية عن عام 2023.
هذا العدد يعود إلى 10 دول بينها دولة عربية، هي السودان، حسبما ذكرت إحصائيات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي نشرها موقع "ستاتيستا".
أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، قبل جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
تقرير أمريكي يرصد أكثر الدول العربية وأقلها حصولا على تأشيرات دخول إلى أمريكا
2 مايو 2023, 12:31 GMT
وكشفت الإحصائيات أن نحو 40 في المئة من الأجانب الذين يقيمون بطريقة غير قانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية دخلوا البلاد بتأشيرات سليمة، لكنهم لم يغادروها عند انتهاء مدة التأشيرة، بينما دخلت النسبة الأخرى عن طريق عبور الحدود بطريقة غير شرعية.
وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي عدد المتجاوزين لمدة الإقامة داخل أمريكا خلال السنة المالية 2023 نحو 510 آلاف شخص.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
24 يناير, 10:41 GMT
وجاءت الدول الأفريقية في صدارة قائمة الدول الـ 10، الأولى، بنسبة كسر تأشيرة الإقامة وعدم مغادرة البلاد بعد انتهائها، بينما احتلت الهند المرتبة رقم 10.
تشاد: في المرتبة الأولى بـ 48.9%.
غينيا الإستوائية: في المرتبة الثانية بـ 33.4%.
ميانمار: في المرتبة الـ 3 بـ 33%.
هايتي: الـ 4 بـ 31%.
لاوس: المرتبة الـ 5 بـ 29.7%.
جمهورية الكونغو: في المرتبة الـ 6 بـ 29.6%.
السودان: في المرتبة الـ 7 بـ 25.7%.
فنزويلا: في المرتبة الـ 8 بـ 9.3%.
المكسيك: في المرتبة الـ 9 بـ 1.7%.
الهند: في المرتبة الـ 10 بـ 1.4%.
لكن الإحصائيات تشير إلى أنه رغم ارتفاع نسبة مخالفات التأشيرات إلى عدد القادمين من كل دولة وتصدر دول أفريقية للقائمة، إلا أنه عندما يتم المقارنة بين عدد القادمين من كل دولة وعدد المخالفين، يتضح أن المكسيك تتصدر القائمة بأكثر من 52 ألف مخالف بقي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مدة تأشيرته، بينما جاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بـ 43 ألف مخالف تقريبا، وهايتي بنحو 28 ألف شخص، والدومنيكان بنحو 22 ألف شخص، والبرازيل بـ 21.6 ألف مواطن، وفنزويلا بـ 21.5 ألف مخالف والهند بـ 19.4 ألف مصاب.
ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين ووضع خطط لنقل أعداد كبيرة منهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
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