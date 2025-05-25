https://sarabic.ae/20250525/بيونغ-يانغ-تحذر-واشنطن-أوقفوا-تهديداتكم-إذا-أردتم-حماية-أراضيكم-1100945482.html
بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم
بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم
سبوتنيك عربي
دعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن تهديد الدول الأخرى عسكريًا، إذا كانت قلقة على أمن أراضيها. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع في كوريا الشعبية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "ضمان أمن الأراضي الأمريكية يتطلب التخلي عن التهديدات والمحاولات العدوانية ضد الدول الأخرى".كما اتهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم ما وصفه بـ"التهديد الكوري الشمالي"، بهدف تبرير حشد واسع للأسلحة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وانتقد بيان كوريا الديمقراطية، تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين وصفها بـ"الاستفزازية"، مشيرًا إلى أنها تلمّح لاحتمال اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.ووصف البيان تجربة واشنطن لصاروخ بالستي عابر للقارات أجريت في الآونة الأخيرة، بأنها "مثال على ازدواجية المعايير"، معتبرًا أنه "من غير المنطقي وصف التحركات الأمريكية بالدفاعية، مقابل اعتبار تحركات بيونغ يانغ، تهديدًا".وأردف البيان: "إن التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكرية من جانب أمريكا، هو ما تسبب في تصعيد التهديد الخارجي للبر الرئيسي الأمريكي، وزاده باستمرار".وأضاف بيان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتأكيد على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية تصاعد التهديد الخارجي لأراضيها، فيما تبذل بيونغ يانغ جهودا متواصلة وعملية لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني الناتج عن حشد الأسلحة النووية الأمريكية".
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بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم
دعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن تهديد الدول الأخرى عسكريًا، إذا كانت قلقة على أمن أراضيها.
وقال رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع في كوريا الشعبية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "ضمان أمن الأراضي الأمريكية يتطلب التخلي عن التهديدات والمحاولات العدوانية ضد الدول الأخرى".
كما اتهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم ما وصفه بـ"التهديد الكوري الشمالي"، بهدف تبرير حشد واسع للأسلحة، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وانتقد بيان كوريا الديمقراطية، تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين وصفها بـ"الاستفزازية"، مشيرًا إلى أنها تلمّح لاحتمال اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.
ووصف البيان تجربة واشنطن لصاروخ بالستي عابر للقارات أجريت في الآونة الأخيرة، بأنها "مثال على ازدواجية المعايير"، معتبرًا أنه "من غير المنطقي وصف التحركات الأمريكية بالدفاعية، مقابل اعتبار تحركات بيونغ يانغ، تهديدًا".
وأردف البيان: "إن التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكرية من جانب أمريكا، هو ما تسبب في تصعيد التهديد الخارجي للبر الرئيسي الأمريكي، وزاده باستمرار".
وأضاف بيان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتأكيد على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية تصاعد التهديد الخارجي لأراضيها، فيما تبذل بيونغ يانغ جهودا متواصلة وعملية لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني الناتج عن حشد الأسلحة النووية الأمريكية".