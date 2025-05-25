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بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم
بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم
سبوتنيك عربي
دعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن تهديد الدول الأخرى عسكريًا، إذا كانت قلقة على أمن أراضيها. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T06:33+0000
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وقال رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع في كوريا الشعبية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "ضمان أمن الأراضي الأمريكية يتطلب التخلي عن التهديدات والمحاولات العدوانية ضد الدول الأخرى".كما اتهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم ما وصفه بـ"التهديد الكوري الشمالي"، بهدف تبرير حشد واسع للأسلحة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وانتقد بيان كوريا الديمقراطية، تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين وصفها بـ"الاستفزازية"، مشيرًا إلى أنها تلمّح لاحتمال اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.ووصف البيان تجربة واشنطن لصاروخ بالستي عابر للقارات أجريت في الآونة الأخيرة، بأنها "مثال على ازدواجية المعايير"، معتبرًا أنه "من غير المنطقي وصف التحركات الأمريكية بالدفاعية، مقابل اعتبار تحركات بيونغ يانغ، تهديدًا".وأردف البيان: "إن التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكرية من جانب أمريكا، هو ما تسبب في تصعيد التهديد الخارجي للبر الرئيسي الأمريكي، وزاده باستمرار".وأضاف بيان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتأكيد على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية تصاعد التهديد الخارجي لأراضيها، فيما تبذل بيونغ يانغ جهودا متواصلة وعملية لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني ​​الناتج عن حشد الأسلحة النووية الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250223/لأول-مرة-بعد-تولي-ترامب-لمنصبه-كوريا-الديمقراطية-تصدر-تهديدا-جديدا-لأمريكا-1098085680.html
https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الشمالية-اقتراح-ترامب-السيطرة-على-غزة-سخيف-1097692116.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بيونغ يانغ تحذر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم

06:33 GMT 25.05.2025
© AP Photoالجيش الكوري الشمالي
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
دعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن تهديد الدول الأخرى عسكريًا، إذا كانت قلقة على أمن أراضيها.
وقال رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع في كوريا الشعبية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "ضمان أمن الأراضي الأمريكية يتطلب التخلي عن التهديدات والمحاولات العدوانية ضد الدول الأخرى".
كما اتهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم ما وصفه بـ"التهديد الكوري الشمالي"، بهدف تبرير حشد واسع للأسلحة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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23 فبراير, 11:37 GMT
وانتقد بيان كوريا الديمقراطية، تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين وصفها بـ"الاستفزازية"، مشيرًا إلى أنها تلمّح لاحتمال اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.
ووصف البيان تجربة واشنطن لصاروخ بالستي عابر للقارات أجريت في الآونة الأخيرة، بأنها "مثال على ازدواجية المعايير"، معتبرًا أنه "من غير المنطقي وصف التحركات الأمريكية بالدفاعية، مقابل اعتبار تحركات بيونغ يانغ، تهديدًا".
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12 فبراير, 01:34 GMT
وأردف البيان: "إن التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكرية من جانب أمريكا، هو ما تسبب في تصعيد التهديد الخارجي للبر الرئيسي الأمريكي، وزاده باستمرار".
وأضاف بيان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتأكيد على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية تصاعد التهديد الخارجي لأراضيها، فيما تبذل بيونغ يانغ جهودا متواصلة وعملية لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني ​​الناتج عن حشد الأسلحة النووية الأمريكية".
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