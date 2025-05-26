https://sarabic.ae/20250526/إيران-تشرع-في-بناء-أكبر-شبكة-للطاقة-الشمسية-باستثمارات-ضخمة-1100986670.html
إيران تشرع في بناء أكبر شبكة للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة
إيران تشرع في بناء أكبر شبكة للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة
سبوتنيك عربي
بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملية تركيب المعدات لمحطات الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 2297 ميغاواط، التي من شأنها أن تساعد في حل مشكلة النقص بإنتاج... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T14:10+0000
2025-05-26T14:10+0000
2025-05-26T14:45+0000
إيران
الطاقة الشمسية
استثمارات
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وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، تم البدء بعملية تركيب المعدات بحضور وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي خلال مراسم عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، مبينة أن "قيمة استثمارات هذه المحطات الكهربائية تبلغ 6.4 تريليون تومان".ونقلت "فارس" عن نائب في مجلس الشورى الإسلامي، قوله: "وفقا للخطة، سيتم إنشاء 30 ألف ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة في البلاد، وهو بالطبع هدف مرتفع، لكننا نحاول الوصول إلى هذا الرقم".وأشار إلى أنه من الأهداف المحددة لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء "إنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء المتجددة خلال 3 سنوات وباستثمارات تبلغ 15 مليار دولار"، مؤكدا أنه "يتم استخدام جميع القدرات التمويلية للبلاد لحل مشكلة تمويل بناء محطات الطاقة المتجددة".
https://sarabic.ae/20250525/إيران-تكشف-عن-مشاورات-مع-3-دول-عربية-لزيادة-التبادل-الكهربائي-1100949193.html
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إيران, الطاقة الشمسية, استثمارات
إيران, الطاقة الشمسية, استثمارات
إيران تشرع في بناء أكبر شبكة للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة
14:10 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 14:45 GMT 26.05.2025)
بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملية تركيب المعدات لمحطات الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 2297 ميغاواط، التي من شأنها أن تساعد في حل مشكلة النقص بإنتاج الكهرباء في إيران.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، تم البدء بعملية تركيب المعدات بحضور وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي خلال مراسم عبر تقنية الفيديو "كونفرانس
"، مبينة أن "قيمة استثمارات هذه المحطات الكهربائية تبلغ 6.4 تريليون تومان".
وأضافت: "من بين هذه المشاريع، يتم تنفيذ 96 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محافظة كلستان (شمال) في 32 موقع بناء، و90 ميغاواط في محافظة بوشهر (جنوب) في 30 موقع بناء، و54 ميغاواط في محافظة فارس (جنوب) في 18 موقع بناء، و30 ميغاواط في جزيرة كيش (جنوب) في 10 مواقع بناء، و27 ميغاواط في محافظة أذربيجان شرقي (شمال غرب) في 9 مواقع بناء".
ونقلت "فارس" عن نائب في مجلس الشورى الإسلامي
، قوله: "وفقا للخطة، سيتم إنشاء 30 ألف ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة في البلاد، وهو بالطبع هدف مرتفع، لكننا نحاول الوصول إلى هذا الرقم".
وأضاف: "للأسف مصادرنا الرئيسية لإنتاج الكهرباء هي حرارية ومائية وهذا يسبب اختلالات، لذلك يجب حل مشكلة النقص في انتاج الكهرباء في أسرع وقت ممكن واستكمال عمليات إصلاح محطات الكهرباء".
وأشار إلى أنه من الأهداف المحددة لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء "إنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء المتجددة خلال 3 سنوات وباستثمارات تبلغ 15 مليار دولار"، مؤكدا أنه "يتم استخدام جميع القدرات التمويلية للبلاد
لحل مشكلة تمويل بناء محطات الطاقة المتجددة".