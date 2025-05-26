https://sarabic.ae/20250526/بسب-الجفاف-سوريا-تستنجد-بجيرانها-لإنقاذ-رغيف-الخبز-1100990434.html

بسب الجفاف... سوريا تستنجد بجيرانها لإنقاذ "رغيف الخبز"

بسب الجفاف... سوريا تستنجد بجيرانها لإنقاذ "رغيف الخبز"

سبوتنيك عربي

مع اقتراب موسم الحصاد، تواجه سوريا أزمة حادة في إنتاج مادة القمح، وذلك بعد خروج معظم المساحات البعلية في شمالي وشرقي البلاد من دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف، ما... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T15:53+0000

2025-05-26T15:53+0000

2025-05-26T15:53+0000

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ونقلت وسائل إعلام سورية عن مدير مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، قوله: "بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام نحو 1.029 مليون هكتار، في حين لا تتجاوز المساحات القابلة للحصاد 413 ألف هكتار، وقدرت الوزارة الإنتاج الأولي بـ802 ألف طن فقط"، مشيرا إلى أن "التقديرات النهائية ستُعلن لاحقاً بعد استكمال عمليات المسح الإحصائي العشوائي".وحول الأصناف المزروعة، أشار إبراهيم إلى أن "المؤسسة العامة لإكثار البذار وزعت البذار المعقم وفق الخريطة الصنفية الرسمية، وتشمل:وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" قد حذرت من تداعيات الجفاف الحاد الذي قد يتسبب في خسارة تصل إلى 75% من إنتاج القمح في سوريا هذا العام، ما يعرض الأمن الغذائي لملايين المواطنين للخطر، وتوقعت المنظمة عجزاً غذائياً قد يصل إلى 2.7 مليون طن، وأن الكمية المتوقعة تكفي لتأمين احتياجات 16.3 مليون شخص لمدة عام واحد.

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أخبار سوريا اليوم, القمح, العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي