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بسب الجفاف... سوريا تستنجد بجيرانها لإنقاذ "رغيف الخبز"
بسب الجفاف... سوريا تستنجد بجيرانها لإنقاذ "رغيف الخبز"
سبوتنيك عربي
مع اقتراب موسم الحصاد، تواجه سوريا أزمة حادة في إنتاج مادة القمح، وذلك بعد خروج معظم المساحات البعلية في شمالي وشرقي البلاد من دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف، ما... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T15:53+0000
2025-05-26T15:53+0000
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن مدير مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، قوله: "بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام نحو 1.029 مليون هكتار، في حين لا تتجاوز المساحات القابلة للحصاد 413 ألف هكتار، وقدرت الوزارة الإنتاج الأولي بـ802 ألف طن فقط"، مشيرا إلى أن "التقديرات النهائية ستُعلن لاحقاً بعد استكمال عمليات المسح الإحصائي العشوائي".وحول الأصناف المزروعة، أشار إبراهيم إلى أن "المؤسسة العامة لإكثار البذار وزعت البذار المعقم وفق الخريطة الصنفية الرسمية، وتشمل:وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" قد حذرت من تداعيات الجفاف الحاد الذي قد يتسبب في خسارة تصل إلى 75% من إنتاج القمح في سوريا هذا العام، ما يعرض الأمن الغذائي لملايين المواطنين للخطر، وتوقعت المنظمة عجزاً غذائياً قد يصل إلى 2.7 مليون طن، وأن الكمية المتوقعة تكفي لتأمين احتياجات 16.3 مليون شخص لمدة عام واحد.
https://sarabic.ae/20250420/سوريا-وصول-أول-باخرة-محملة-بالقمح-إلى-ميناء-اللاذقية-منذ-رحيل-نظام-الأسد-1099723483.html
https://sarabic.ae/20250425/العراق-يقدم-أكثر-من-200-ألف-طن-من-القمح-هدية-لسوريا-1099902871.html
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أخبار سوريا اليوم, القمح, العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القمح, العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

بسب الجفاف... سوريا تستنجد بجيرانها لإنقاذ "رغيف الخبز"

15:53 GMT 26.05.2025
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
تابعنا عبر
مع اقتراب موسم الحصاد، تواجه سوريا أزمة حادة في إنتاج مادة القمح، وذلك بعد خروج معظم المساحات البعلية في شمالي وشرقي البلاد من دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف، ما اضطر الحكومة السورية إلى فتح باب الاستيراد لتعويض النقص في هذا المحصول الاستراتيجي.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن مدير مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، قوله: "بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام نحو 1.029 مليون هكتار، في حين لا تتجاوز المساحات القابلة للحصاد 413 ألف هكتار، وقدرت الوزارة الإنتاج الأولي بـ802 ألف طن فقط"، مشيرا إلى أن "التقديرات النهائية ستُعلن لاحقاً بعد استكمال عمليات المسح الإحصائي العشوائي".
وعلى إيقاع تراجع الإنتاج المحلي، بدأت الحكومة بتفعيل اتفاقيات استيراد القمح والطحين من الخارج، حيث أكد إبراهيم أن "العراق زود سوريا بجزء من احتياجاتها، كما تم الاتفاق مع تركيا لاستيراد الطحين على عدة دفعات خلال الفترة المقبلة، في حين لا تدخل هذه الاتفاقيات ضمن صلاحيات وزارة الزراعة، بل تدار من جهات أخرى".
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20 أبريل, 12:37 GMT

وأضاف: "تعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب على التحضير لموسم تسلم محصول عام 2025، حيث تبدأ عمليات التسلم من 1 حزيران (يونيو) القادم وحتى نهاية آب (أغسطس)، مع تحديد شروط ومقاييس التسليم وفتح مراكز التسلم في جميع المحافظات وفق الإمكانات المتاحة، كما يجري العمل على إصدار سعر الشراء الرسمي للقمح للموسم الزراعي الحالي، على أن تحدد الدرجات لاحقا".

وحول الأصناف المزروعة، أشار إبراهيم إلى أن "المؤسسة العامة لإكثار البذار وزعت البذار المعقم وفق الخريطة الصنفية الرسمية، وتشمل:
أصناف القمح المروي الطري (دوما 2- دوما 4- دوما 6- دوما 8– شام 8- شام 10- بحوث 4).
أصناف القمح المروي القاسي (شام 1ــــ شام 7ـــ بحوث 5ــــ بحوث 9).
أصناف القمح البعل الطري (شام 4 ـــ بحوث 4 ــــ شام 6 ــــ بحوث 6).
أصناف القمح البعل القاسي (دوما1 – دوما 3 – شام 7- شام 9- بحوث11- أكساد 65).
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25 أبريل, 21:02 GMT
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" قد حذرت من تداعيات الجفاف الحاد الذي قد يتسبب في خسارة تصل إلى 75% من إنتاج القمح في سوريا هذا العام، ما يعرض الأمن الغذائي لملايين المواطنين للخطر، وتوقعت المنظمة عجزاً غذائياً قد يصل إلى 2.7 مليون طن، وأن الكمية المتوقعة تكفي لتأمين احتياجات 16.3 مليون شخص لمدة عام واحد.
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