https://sarabic.ae/20250409/منها-في-دول-عربية-واشنطن-تستأنف-6-برامج-مساعدات-خارجية-1099374933.html
منها في دول عربية... واشنطن تستأنف 6 برامج مساعدات خارجية
منها في دول عربية... واشنطن تستأنف 6 برامج مساعدات خارجية
سبوتنيك عربي
تستأنف الولايات المتحدة ستة برامج على الأقل من برامج مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تم إلغاؤها في كل من لبنان، سوريا، الصومال، الأردن، العراق،... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T12:00+0000
2025-04-09T12:00+0000
2025-04-09T12:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ثورات ملونة
المساعدات
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وبحسب وسائل إعلام غربية، طلب القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جيريمي لوين، في رسالة داخلية أرسلها للموظفين بالبريد الإلكتروني، العدول عن إنهاء البرامج، وقال: "نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات".وأضاف: "هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية".وجاء قرار الإدارة الأمريكية بعد أن اشتكى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إغلاق مثل هذه البرامج قد يكون بمثابة "حكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص.وكانت الإدارة الأمريكية ألغت مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.وكان تصدّر اسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائل الإعلام، بعد أن انكشف تدخلها المباشر في أربع "ثورات ملونة" لتغيير أنظمة عدة من خلال برامج "الديمقراطية"، وذلك في جورجيا، وأوكرانيا، وقرغيزستان، ولبنان .
https://sarabic.ae/20250313/إعلام-إسرائيلي-شركة-أمريكية-تتولى-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1098616936.html
https://sarabic.ae/20250207/واحدة-في-دولة-عربية-4-ثورات-ملونة-بقيادة-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية--1097555239.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, ثورات ملونة, المساعدات
الولايات المتحدة الأمريكية, ثورات ملونة, المساعدات
منها في دول عربية... واشنطن تستأنف 6 برامج مساعدات خارجية
تستأنف الولايات المتحدة ستة برامج على الأقل من برامج مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تم إلغاؤها في كل من لبنان، سوريا، الصومال، الأردن، العراق، الإكوادور.
وبحسب وسائل إعلام غربية، طلب القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
، جيريمي لوين، في رسالة داخلية أرسلها للموظفين بالبريد الإلكتروني، العدول عن إنهاء البرامج، وقال: "نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات".
وأضاف: "هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية".
وفيما بينت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن البرامج التي ستستأنف هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، سوريا، الأردن، العراق، الصومال، الإكوادور، أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان، اليمن، الصومال، سوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالاً 1.3 مليار دولار.
وجاء قرار الإدارة الأمريكية بعد أن اشتكى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة
من أن إغلاق مثل هذه البرامج قد يكون بمثابة "حكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص.
وكانت الإدارة الأمريكية ألغت مساعدات خارجية
بمليارات الدولارات منذ أن بدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكان تصدّر اسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائل الإعلام، بعد أن انكشف تدخلها المباشر في أربع "ثورات ملونة
" لتغيير أنظمة عدة من خلال برامج "الديمقراطية"، وذلك في جورجيا، وأوكرانيا، وقرغيزستان، ولبنان .