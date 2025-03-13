https://sarabic.ae/20250313/إعلام-إسرائيلي-شركة-أمريكية-تتولى-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1098616936.html
إعلام إسرائيلي: شركة أمريكية تتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
إعلام إسرائيلي: شركة أمريكية تتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن شركة أمريكية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T06:41+0000
2025-03-13T06:41+0000
2025-03-13T06:41+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098443789_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_c45e9631ada270f578fbae9f76f3ec68.jpg
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد يعارض توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن شركة أمريكية ستقوم بتوزيعها.ونقلت القناة عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أنه سيتم تقديم المساعدات الإنسانية لتنفيذ العملية عمليا، وحتى لو لم تكمل الشركة الأمريكية العملية فسوف ينفذها الجيش بنفسه.وأشارت القناة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن عارض رئيس الأركان السابق، الجنرال هرتسي هاليفي، بشدة مشاركة الجيش الإسرائيلي في توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة وأنه حصل على دعم وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا، حيث جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نحن نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، داعيًا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة حماس وإسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيّز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250311/مصر-تدين-قرار-إسرائيل-قطع-الكهرباء-عن-غزة-1098586981.html
https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098443789_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac0b3dd0cac7d13a11071684ad295e95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
إعلام إسرائيلي: شركة أمريكية تتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن شركة أمريكية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأفادت القناة
12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد يعارض توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن شركة أمريكية ستقوم بتوزيعها.
ونقلت القناة عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أنه سيتم تقديم المساعدات الإنسانية لتنفيذ العملية عمليا، وحتى لو لم تكمل الشركة الأمريكية العملية فسوف ينفذها الجيش بنفسه.
وأشارت القناة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن عارض رئيس الأركان السابق، الجنرال هرتسي هاليفي، بشدة مشاركة الجيش الإسرائيلي في توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة وأنه حصل على دعم وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.
وأمس الأربعاء، نقلت وسائل إعلام غربية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".
ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا، حيث جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة
.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نحن نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، داعيًا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة حماس وإسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة
لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيّز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.