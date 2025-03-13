https://sarabic.ae/20250313/إعلام-إسرائيلي-شركة-أمريكية-تتولى-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1098616936.html

إعلام إسرائيلي: شركة أمريكية تتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

إعلام إسرائيلي: شركة أمريكية تتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن شركة أمريكية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T06:41+0000

2025-03-13T06:41+0000

2025-03-13T06:41+0000

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد يعارض توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن شركة أمريكية ستقوم بتوزيعها.ونقلت القناة عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أنه سيتم تقديم المساعدات الإنسانية لتنفيذ العملية عمليا، وحتى لو لم تكمل الشركة الأمريكية العملية فسوف ينفذها الجيش بنفسه.وأشارت القناة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن عارض رئيس الأركان السابق، الجنرال هرتسي هاليفي، بشدة مشاركة الجيش الإسرائيلي في توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة وأنه حصل على دعم وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا، حيث جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نحن نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، داعيًا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة حماس وإسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيّز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس