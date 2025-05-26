https://sarabic.ae/20250526/عبوات-وسترات-انتحارية-توقيف-خلايا-تابعة-لـداعش-قرب-العاصمة-السورية-دمشق-1100977858.html
عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق
عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
ألقت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في الغوطة الغربية بريف العاصمة... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T11:58+0000
2025-05-26T11:58+0000
2025-05-26T11:58+0000
أخبار سوريا اليوم
عملية أمنية
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1a/1100977965_0:29:1175:690_1920x0_80_0_0_87631826e158fa33fa2d6342fe6d7d18.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".وأكد الطحان "التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن".وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
https://sarabic.ae/20250526/الساحل-يتصدر-المشهد-في-سوريا-من-جديد-ماذا-يحدث-في-محافظة-طرطوس؟-1100972108.html
https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السورية-تجري-تغييرات-كبيرة-بقيادات-الأجهزة-الأمنية-في-12-محافظة-1100960750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1a/1100977965_63:0:1122:794_1920x0_80_0_0_2d5d150f422756b17f1bdec9bf46bbb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عملية أمنية, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, عملية أمنية, تنظيم داعش الإرهابي
عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق
ألقت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في الغوطة الغربية بريف العاصمة دمشق، حيث كان بحوزتها عبوات ناسفة وسترات انتحارية وأسلحة وذخائر متنوعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق
، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".
وأضاف: "بعد اختيار الزمان والمكان المناسبين، نفذنا أمس الأحد، عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، حيث ضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة لقواعد وصواريخ "م.د"، وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد الطحان "التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن
".
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، قد أجرت تغييرات كبيرة في قيادات الأجهزة الأمنية في 12 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وشمل ذلك الإعلان عن تغييرات في قادة أجهزة الأمن الداخلي بـ12 محافظة من أصل 14 محافظة سورية، وتضمنت التغييرات 12 ضابطا برتب مختلفة، لكنها لم تشمل محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال). كما شملت التغييرات تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات مختلفة أمنية ومدنية.
وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود
والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.