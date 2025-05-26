https://sarabic.ae/20250526/عبوات-وسترات-انتحارية-توقيف-خلايا-تابعة-لـداعش-قرب-العاصمة-السورية-دمشق-1100977858.html

عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق

عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق

سبوتنيك عربي

ألقت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في الغوطة الغربية بريف العاصمة... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T11:58+0000

2025-05-26T11:58+0000

2025-05-26T11:58+0000

أخبار سوريا اليوم

عملية أمنية

تنظيم داعش الإرهابي

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".وأكد الطحان "التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن".وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.

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https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السورية-تجري-تغييرات-كبيرة-بقيادات-الأجهزة-الأمنية-في-12-محافظة-1100960750.html

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أخبار سوريا اليوم, عملية أمنية, تنظيم داعش الإرهابي