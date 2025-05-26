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عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق
عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
ألقت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في الغوطة الغربية بريف العاصمة... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T11:58+0000
2025-05-26T11:58+0000
أخبار سوريا اليوم
عملية أمنية
تنظيم داعش الإرهابي
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".وأكد الطحان "التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن".وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
https://sarabic.ae/20250526/الساحل-يتصدر-المشهد-في-سوريا-من-جديد-ماذا-يحدث-في-محافظة-طرطوس؟-1100972108.html
https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السورية-تجري-تغييرات-كبيرة-بقيادات-الأجهزة-الأمنية-في-12-محافظة-1100960750.html
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أخبار سوريا اليوم, عملية أمنية, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, عملية أمنية, تنظيم داعش الإرهابي

عبوات وسترات انتحارية... توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب العاصمة السورية دمشق

11:58 GMT 26.05.2025
© Photo / sanaتوقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب دمشق
توقيف خلايا تابعة لـداعش قرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
ألقت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) في الغوطة الغربية بريف العاصمة دمشق، حيث كان بحوزتها عبوات ناسفة وسترات انتحارية وأسلحة وذخائر متنوعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".

وأضاف: "بعد اختيار الزمان والمكان المناسبين، نفذنا أمس الأحد، عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، حيث ضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة لقواعد وصواريخ "م.د"، وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟
10:13 GMT
وأكد الطحان "التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن".

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، قد أجرت تغييرات كبيرة في قيادات الأجهزة الأمنية في 12 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
الداخلية السورية تجري تغييرات كبيرة بقيادات الأجهزة الأمنية في 12 محافظة
أمس, 17:37 GMT

وشمل ذلك الإعلان عن تغييرات في قادة أجهزة الأمن الداخلي بـ12 محافظة من أصل 14 محافظة سورية، وتضمنت التغييرات 12 ضابطا برتب مختلفة، لكنها لم تشمل محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال). كما شملت التغييرات تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات مختلفة أمنية ومدنية.

وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
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